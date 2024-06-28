Абсолютный рекорд для июня: сегодня Эстонию ждет по-настоящему тропическая ночь

32°C или более градусов было зафиксировано на девяти наблюдательных станциях, жарче всего было в Выру и Вильянди:

33,1 °C - Выру

32,9 °C - Вильянди

32,3 °C - Таллинн-Харку, Кунда, Тарту-Тыравере, Валга

32,1 °C - Тюри, Йыгева

32,0°C - Хаапсалу

На двух наблюдательных станциях были побиты абсолютные рекорды тепла за июнь. В Вяйке-Маарья температура воздуха составила 31,5 °C (предыдущий рекорд - 31,1 градуса, 23 июня 2021 г.). В Хелтерме - 30,7 °C (предыдущий рекорд - 30,5 градуса, 28 июня 2022 г.). Наблюдательной станции Таллинн-Харку до нового рекорда не хватило 0,4 °C, а станции Пакри — 0,2 °C.

Абсолютный рекорд тепла в июне - 34,6°C, зафиксирован в Нарве 23.06.2021 - на этот раз перебить не удалось.

Погода на выходных

В предстоящую ночь (29.06) со стороны Балтийского моря придет более влажная область низкого давления и переместится в северо-восточном направлении над материком. Облачность усилится с запада. До полуночи в Западной Эстонии возможны дождь и грозы. Около полуночи на островах может начаться сильный дождь, который вскоре дойдет и до материка.

Утром в Центральную Эстонию придут ливни. Будут дуть юго-восточные и южные ветры, после полуночи ветер поменяется с западного на юго-западный и западный и будет дуть со скоростью 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с, во время гроз возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 23°C, что означает, что нас ждет тропическая теплая ночь.

В субботу зона низкого давления отодвинется на северо-восток, после этого над Эстонией расширится северная граница зоны высокого давления. Днем на островах уже будет малооблачно, без дождей. На материке до полудня будет пасмурно, во многих местах пройдет дождь, в Центральной и Восточной Эстонии возможна гроза, около полудня с запада облачность и вероятность дождя уменьшатся. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/с, порывами до 13 м/с, на побережье - до 15 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха - от 20 до 25°С, в Восточной Эстонии - до 27°С, на побережье - до 18°С.