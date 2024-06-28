Сроки электрификации железной дороги на линии Таллинн - Тарту отодвигаются. Новые поезда Elron на линию не выйдут

В соответствии с новыми планами, железная дорога от Аэгвийду до Йыгева будет электрифицирована к февралю следующего года, электрификация железной дороги от Йыгева до Тарту должна быть завершена только к июлю или августу 2025 года.

Как сказал руководитель Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн, сроки реализации проекта электрификации эстонских железных дорог отодвигаются в связи с тем, что компании Elron и Operail хотят избежать больших перебоев в железнодорожном сообщении.

Согласно планам, движение новых поездов на линии Таллинн - Тарту начнется только в сентябре 2025 года, тестирование при напряжении в 25 киловольт начнется не раньше февраля. После электрификации железной дороги поезда смогут ездить со скоростью 160 км/ч, что позволит существенно сократить время в пути.

Глава Elron Лаури Бетлем подтвердил сегодня, что график поставок новых поездов не изменится и что 6 новых двухсистемных поездов Škoda, предназначенных для линии Таллинн - Тарту, должны прибыть к началу 2025 года.

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