Началась кампания по бесплатному вывозу автомобильного хлама

Если лицо, заказывающее вывоз отслужившего свой срок транспортного средства, не является собственником автомобиля и автомобиль можно идентифицировать (регистрационный номер или VIN-код), то необходимо заполнить х одатайство открывается в новой вкладке opens in a new tab и подать его в Департамент транспорта вместе с фотографиями транспортного средства. После этого департамент может связаться с собственником транспортного средства, и, если собственник даст разрешение на вывоз, вывоз может быть осуществлен. Однако, если собственник не даст согласия, вывозить транспортное средство нельзя.

Если лицо, заказывающее вывоз, является собственником транспортного средства, необходимо предъявить обработчику отходов действующее свидетельство о регистрации. Если выяснится, что документы на транспортное средство были утеряны, необходимо обратиться в Департамент транспорта, который предоставит необходимые справки.

Для передачи транспортного средства нужно связаться с Союзом автосвалок или предприятием Kuusakoski.

В рамках кампании можно также бесплатно сдать частично демонтированное транспортное средство, которое долгое время стояло на приколе. За отслужившие свой срок транспортные средства, вывозимые в рамках кампании по утилизации, деньги не платятся. Цель кампании — собрать все давно стоящие на приколе и не эксплуатируемые транспортные средства, снизив таким образом опасность для окружающей среды.

Пришло время избавиться от стоящих во дворах развалюх! Если в другом случае собственнику отслужившего свой срок транспортного средства пришлось бы самому везти его на предприятие по обработке отходов или организовывать транспортировку и платить за вывоз, то в рамках кампании обработчик отходов бесплатно заберет транспортное средство, где бы и в каком бы плохом состоянии оно ни находилось. Также можно сдать частично демонтированные транспортные средства. Вывоз автолома осуществляется также с Сааремаа, Хийумаа и Мухумаа.

Отслужившие свой срок транспортные средства являются опасными отходами, и их нельзя оставлять во дворе или на природе, где они будут разлагаться в течение многих лет. Демонтировать транспортное средство по собственной инициативе запрещается, однако, если вы это сделали, вы все равно можете сдать его в рамках кампании.

Собственники по незнанию часто оставляют транспортное средство разрушаться, сами демонтируют его или продают нелегальным утилизаторам, отмечает в своем пресс-релизе Министерство климата Эстонии.

Даже если стоящая развалюха не принадлежит вам, можно сдать и ее!

В этом году министерство также сотрудничает с Департаментом транспорта.

Департамент транспорта поможет, если документы на транспортное средство утеряны или вы хотите найти настоящего собственника, чтобы получить разрешение на вывоз и исключение из регистра отслужившего свой срок транспортного средства.

В обоих случаях необходимо подать ходатайство в Департамент транспорта. Ходатайство должно быть заверено цифровой подписью и отправлено по адресу info@transpordiamet.ee.

Департамент транспорта попросит собственника автомобиля оформить доверенность на передачу транспортного средства обработчику отходов.

После получения доверенности владелец, чтобы заказать вывоз, должен обратиться в Eesti Autolammutuste Liit MTÜ или Kuusakoski AS.

Обработчик отходов выдаст сертификат об утилизации, на основании которого потерянное транспортное средство будет исключено из регистра.

Дополнительную информации о кампании по утилизации автохлама можно получить:

Чтобы заказать вывоз отслужившего свой срок транспортного средства, необходимо обратиться в Союз автосвалок Эстонии или Kuusakoski.

Департамент транспорта окажет помощь владельцу и с утерянным свидетельством о регистрации. В рамках кампании свидетельство о регистрации в цифровой форме выдается бесплатно. Ходатайство должно быть заверено цифровой подписью и отправлено по адресу info@transpordiamet.ee.

Если у вас есть какие-либо вопросы общего характера о кампании свяжитесь, пожалуйста, с Министерством климата (626 2859).

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