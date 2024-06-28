Новости Эстонии
28.06.2024, 15:00

ВИДЕО | Ханно Певкур: я не боялся проиграть Кристену Михалу, у меня сильная поддержка

 (3)

Завтра правление Партии реформ официально утвердит кандидатуру нового премьер-министра страны. Министр обороны Ханно Певкур, который до сих пор официально считался единственным, кто мог составить конкуренцию Кристену Михалу, сообщил сегодня, что отказывается выставлять свою кандидатуру.

Хотя источники в Партии реформ последние пару недель говорили, что дуэль за пост премьер-министра пойдет между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром, последний в пятницу сказал, что в руководители правительства баллотироваться не будет.

„В настоящее время в Европе продолжается война, и ситуация с безопасностью такова, что политическая турбулентность и правительственный кризис не нужны“, - объяснил Певкур, сказав, что старается своим решением сохранить внутригосударственную стабильность. Он добавил, что у него как у министра обороны запланированы важные встречи, которыми нет смысла жертвовать ради политических баталий.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии