ВИДЕО | Ханно Певкур: я не боялся проиграть Кристену Михалу, у меня сильная поддержка

Хотя источники в Партии реформ последние пару недель говорили, что дуэль за пост премьер-министра пойдет между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром, последний в пятницу сказал, что в руководители правительства баллотироваться не будет.

„В настоящее время в Европе продолжается война, и ситуация с безопасностью такова, что политическая турбулентность и правительственный кризис не нужны“, - объяснил Певкур, сказав, что старается своим решением сохранить внутригосударственную стабильность. Он добавил, что у него как у министра обороны запланированы важные встречи, которыми нет смысла жертвовать ради политических баталий.