28.06.2024, 15:00
ВИДЕО | Ханно Певкур: я не боялся проиграть Кристену Михалу, у меня сильная поддержка(3)
Завтра правление Партии реформ официально утвердит кандидатуру нового премьер-министра страны. Министр обороны Ханно Певкур, который до сих пор официально считался единственным, кто мог составить конкуренцию Кристену Михалу, сообщил сегодня, что отказывается выставлять свою кандидатуру.
Хотя источники в Партии реформ последние пару недель говорили, что дуэль за пост премьер-министра пойдет между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром, последний в пятницу сказал, что в руководители правительства баллотироваться не будет.
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