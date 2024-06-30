Хачапури на удачу! Рецепты от грузинского шеф-повара для тех, кто готовится болеть за сборную Грузии(9)
После сенсационной победы сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу 2024 интерес к этой стране вырос. Лука Хинкиладзе, шеф ресторанов Gobi, Bruxx и Gallery Cafe, поделился с читателями RusDelfi рецептами трех блюд грузинской кухни, которые он рекомендует приготовить к трансляции следующей игры грузинской сборной. Матч 1/8 финала Евро-2024 Испания - Грузия начнется в воскресенье, 30 июня, в 22 часа.
В детстве Лука серьезно занимался футболом и даже играл за юношескую сборную Грузии. Сегодня он шеф нескольких таллиннских ресторанов, но не перестает интересоваться футболом как болельщик. „Конечно, я смотрел матч 26 июня, - говорит Лука. - После 10 лет футбольного прошлого невозможно не интересоваться тем, что происходит в большом футболе. Особенно, в момент, когда играет сборная твоей страны. Мы смотрели матч с семьей и друзьями, вместе переживали все эмоциональные моменты и, конечно, очень радовались победе“.