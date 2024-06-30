Спорт
30.06.2024, 08:43

Хачапури на удачу! Рецепты от грузинского шеф-повара для тех, кто готовится болеть за сборную Грузии

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Матч Евро-2024 Испания - Грузия уже сегодня в 22:00
ФОТО: Lyutik_Ryutik | Shutterstock

После сенсационной победы сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу 2024 интерес к этой стране вырос. Лука Хинкиладзе, шеф ресторанов Gobi, Bruxx и Gallery Cafe, поделился с читателями RusDelfi рецептами трех блюд грузинской кухни, которые он рекомендует приготовить к трансляции следующей игры грузинской сборной. Матч 1/8 финала Евро-2024 Испания - Грузия начнется в воскресенье, 30 июня, в 22 часа.

В детстве Лука серьезно занимался футболом и даже играл за юношескую сборную Грузии. Сегодня он шеф нескольких таллиннских ресторанов, но не перестает интересоваться футболом как болельщик. „Конечно, я смотрел матч 26 июня, - говорит Лука. - После 10 лет футбольного прошлого невозможно не интересоваться тем, что происходит в большом футболе. Особенно, в момент, когда играет сборная твоей страны. Мы смотрели матч с семьей и друзьями, вместе переживали все эмоциональные моменты и, конечно, очень радовались победе“.

30 июня сборная Грузии играет со сборной Испании. Благодаря своему футбольному прошлому, Лука не понаслышке знает, что энергия болельщиков передается спортсменам и помогает победе. Для того, чтобы энергия помощи грузинской сборной была сильнее, Лука рекомендует приготовить к просмотру матча как минимум одно блюдо грузинской кухни. Вот три рецепта, которыми Лука поделился с RusDelfi.

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