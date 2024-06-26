ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Грузия сенсационно обыграла Португалию и впервые в своей истории сыграет в плей-офф
Сборная Грузии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграла команду Португалии (2:0).
Уже на второй минуте грузинские футболисты убежали в контратаку, а завершил атаку Хвича Кварацхелия, пробив в дальний угол.
На 57-й минуте грузины заработали пенальти, который уверенно реализовал Микаутадзе.
Грузия, которая является дебютантом турнира, заняла 3-е место в группе F с 4 очками и впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы.
Португалия возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла Турция, также набравшая 6 очков. Грузия с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.
Португалия сыграет в 1/8 финала со Словенией, а Грузия с Испанией.
Турнирная таблица:
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