Футбол
26.06.2024, 23:57

ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Грузия сенсационно обыграла Португалию и впервые в своей истории сыграет в плей-офф

 
ФОТО: Bernd Thissen/dpa | Scanpix

Сборная Грузии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 обыграла команду Португалии (2:0).

Уже на второй минуте грузинские футболисты убежали в контратаку, а завершил атаку Хвича Кварацхелия, пробив в дальний угол.

На 57-й минуте грузины заработали пенальти, который уверенно реализовал Микаутадзе.

Грузия, которая является дебютантом турнира, заняла 3-е место в группе F с 4 очками и впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы.

Португалия возглавила группу с 6 очками. 2-е место по дополнительным показателям заняла Турция, также набравшая 6 очков. Грузия с 4 очками заняла 3-е место и сыграет в плей-офф как одна из 4 лучших команд в сводном рейтинге.

Португалия сыграет в 1/8 финала со Словенией, а Грузия с Испанией.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу смотрите тут!

Турнирная таблица:

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