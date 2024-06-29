Бескорыстный труд: пенсионерка за свои деньги восстанавливает старинные могилы

„Здесь Игорь Северянин, русский поэт, похоронен, – говорит Мария Григорьевна. – На его могиле почти всегда – живые цветы. А здесь – „килечный король“ Николай Дмитриевич Малахов. Он наладил производство пряной кильки и начал продавать ее в разные страны, ее везде признали и полюбили – большие деньги заработал. Средств хватало не только на нужды семейства, но и на благотворительность. А рядом – его наследники“, – показывает она ухоженное семейное захоронение.

Мы идем по дорожкам среди старинных надгробий. В кронах вековых кленов поют-заливаются соловьи – громко-громко, как нигде больше в городе не услышишь. По асфальту скачет белка с бельчонком. И аллеи, и надгробия усыпаны кленовым цветом. Ландыши повсюду, особенно их много на могилах, за которыми, это видно, уже очень-очень давно никто не ухаживает…

„Вот, видите, камень под березкой. Здесь лежит внучка Суворова. А поставил этот камень человек на личные свои деньги, – женщина нагибается и деловито выпалывает несколько пучков одуванчиков. – Я вчера сюда пришла, подергала траву. Кто-то приходит еще, иногда цветочки свежие стоят. И я прихожу, осенью листья сметаю, вот тут грабельки висят на кустике, я приду – почищу. В этом году одуванчиков много выросло, насеются еще“.

Александро-Невскому кладбищу – более 250 лет. Там похоронено немало известных людей, военачальников, почетных граждан и рядовых жителей Таллинна. Многие захоронения давно забыты потомками – сломаны кресты, повалены памятники, стерты имена, а от некоторых могил не осталось и следа, так они заросли травой и кустарником.

Марии Григорьевне в январе исполнилось 85 лет. Она очень много знает про это кладбище, увлекательно рассказывает, и создается впечатление, что мы – на необычной и интересной экскурсии.

C Марией Григорьевной Михайловой мы встретились на кладбище Сизелинна, оно же – Александро-Невское кладбище , самое старое из таллиннских, основанное в 1770-х годах после указа императрицы Екатерины Великой в 1772 году о запрете хоронить кого бы то ни было на городской территории во избежание эпидемий по всей Российской империи.

Когда мы проходим мимо холмика с большим каменным крестом, к которому ведет несколько ступеней, Мария Григорьевна рассказывает, что раньше на месте этого холмика была каменная церковь во имя Александра Невского. Крест установлен на месте алтаря. У подножия креста – каменная табличка.

„Это как бы цокольная часть, вон и ступеньки сохранились, – поясняет Мария Григорьевна. – В 1856 году ее построили, а в 1944 году она была разрушена, советский авиационный снаряд попал. В 1964 году к 225-летию кладбища и к 2000-летию христианства был поставлен крест. А там часовенка у нас из красного кирпича – рядом священники захоронены и родители патриарха Московского и Всея Руси Алексия II (Ридигера)… Там – родственники Константина Пятса, там – семья Поска… А вот здесь, посмотрите, семейное захоронение: генерал-майор, контр-адмирал – вот какая семья была“.

Показывает пенсионерка и могилу с броским памятником, очень ухоженную: „А здесь бандюган один похоронен, о нем и ваша газета когда-то писала. Часто вижу, приходит очень красивая женщина сюда“.

Слушать эти кладбищенские истории чрезвычайно интересно – оживают картинки из прошлого. Кажется, так можно гулять часами и слушать. Неужели Мария Григорьевна может что-то поведать про всех, кто здесь погребен?

„Кладбище занимает 17 гектаров – знаю, конечно, не всех, – смеется она и даже машет рукой. – Экскурсий не провожу, хотя могла бы, наверное, но никто пока мне такого не предлагал“.

Под сорняками – четыре опалубки и крест

Мария Григорьевна рассказывает и как бы между делом наклоняется то вырвать сорную траву, то смахнуть мусор с каменных плит. В руках у нее пакет, а в пакете – щеточка, которую она пускает в ход.

Как же пенсионерка выбирает, за какой могилой она будет ухаживать. Может, какие-то особенные люди должны быть там похоронены? Или куда взгляд упал, там и прикладывает заботливые руки?