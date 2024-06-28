ФОТО | Мартин Херем передал командование Силами обороны ЭР Андрусу Мерило

Мерило занимал пост заместителя командующего.

Ранее Мерило служил командиром 1-й пехотной бригады дивизии и начальником оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны. Он также возглавлял администрацию командующего Силами обороны, Скаутский батальон и оперативный отдел 1-й пехотной бригады.

Андрус Мерило начал службу в 1992 году в качестве призывника в Куперьяновском пехотном батальоне, откуда перешел служить в Эстонскую пехотную роту Балтийского батальона. В 2002 году он окончил в Финляндии Высшую школу территориальной обороны. В 2010 году Мерило также окончил Колледж командования и генерального штаба в США, а в 2019 году - Военный колледж сухопутных войск.

Мерило участвовал в миротворческой миссии в Ливане, а также в международных военных операциях в Косово, Афганистане и Ираке.

Согласно Закону о службе в Силах обороны, правительство по предложению министра обороны назначает командующего Силами обороны сроком на пять лет.

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