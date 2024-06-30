ГРАФИКА | Кая Каллас стала еще богаче: какую зарплату она будет получать на новой должности?

Чтобы узнать, какая ставка будет предложена Кае Каллас, стоит разобраться в том, какое место занимает ее должность в общей иерархии.

Согласно постановлению совета от 2016 года, зарплаты высшего руководства ЕС (а новая должность Каи Каллас относится к их числу) определяются путем применения определенного процента к зарплате „чиновника третьей ступени 16 класса“. К этому классу относятся генеральные директора и заместители генеральных директоров, которые возглавляют различные политические департаменты Комиссии, пишет European Union Employment Advisor.

Что же собой представляет третья ступень 16 класса? Согласно документу под названием „Ежегодное обновление вознаграждений и пенсий чиновников и других служащих Европейского Союза за 2023 год“, таким государственным служащим на момент опубликования документа платили 23 261 евро в месяц.

Если мы вернемся к постановлению 2016 года, то увидим, что и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, и президент Европейского совета Шарль Мишель, и председатель Суда Европейского Союза Коен Ленартс получали 138% от суммы, которую зарабатывают госслужащие третьей ступени 16 класса. Иными словами - около 32 100 евро в месяц, или 385 200 евро в год до вычета налогов.

Что касается должности Каи Каллас, которую до нее занимал Жозеп Боррель, то процент в этом случае ниже, но ненамного - 130%. Таким образом, предыдущий глава внешнеполитической службы ЕС зарабатывал 130 процентов от зарплаты самого высокооплачиваемого государственного служащего, или около 30 239 евро в месяц (362 000 евро в год) до вычета налогов, занимая четвертое место по уровню оплаты труда среди самых высокооплачиваемых чиновников. Кроме того, как правило, зарплаты таких чиновников дополняются рядом надбавок.

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