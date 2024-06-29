29.06.2024, 12:46
Кто вы, härra Michal? Пять фактов о человеке, который станет премьер-министром Эстонии(41)
ФОТО: | Delfi Meedia
Реформист Кристен Михал в ближайшее время сформирует новую коалицию и будет руководить Эстонией. Кто он такой?
Критик премьер-министра. Кая Каллас - начальник Кристена Михала. Он министр, она глава кабинета министров. Публично критиковать он ее не может. В то же время вы не найдете с его стороны слов поддержки в адрес лидера партии. К тому же, максимально не хочет ассоциировать себя с Каллас - за год посетил одну пресс-конференцию правительства.
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