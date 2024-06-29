Кто вы, härra Michal? Пять фактов о человеке, который станет премьер-министром Эстонии

Критик премьер-министра. Кая Каллас - начальник Кристена Михала. Он министр, она глава кабинета министров. Публично критиковать он ее не может. В то же время вы не найдете с его стороны слов поддержки в адрес лидера партии. К тому же, максимально не хочет ассоциировать себя с Каллас - за год посетил одну пресс-конференцию правительства.

Не секрет, внутри партии есть два крыла: Каллас и Певкур против Михала и Ансипа. Именно Андрус Ансип и взял на себя обязанности главного внутреннего оппозиционера и не стесняется в выражениях в сторону однопартийца. Михал схожих взглядов, хоть и не высказывается публично. Его не устраивают решения Каллас. То есть мы получаем человека, который против действующей политики государства и имеет возможность что-то изменить. Дадут ли ему этой возможностью воспользоваться, зависит уже от него.