В первом круге Уимблдона эстонский теннисист сыграет с действующим чемпионом Алькарасом

На старте турнира занимающий 262-е место в мировом рейтинге 21-летний Марк Лаял сыграет с третьей ракеткой мира, своим ровесником Карлосом Алькарасом из Испании.

Алькарас является действующим победителем Уимблдона. В финале турнира в сезоне 2023 он взял верх над сербом Новаком Джоковичем - 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Марк Лаял впервые в карьере сыграет в основной сетке одного из четырех турниров „Большого шлема“. В квалификации Уимблдона-2024 он выиграл три матча, в том числе победив в финале австралийца Джеймса Дакворта (ATP,78) - 6:4, 6:4, 6:4.

Поединки основной сетки Уимблдонского теннисного турнира пройдут с 1 по 14 июля.

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