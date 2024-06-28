Перед выпускниками основных школ встает вопрос: куда пойти учиться после 9 класса?

В училище в Мустамяэ, где можно выучиться на швею, портного или стилиста, был очень большой конкурс: из 150 желающих могли взять только 50. Та же история – в медучилище, где обучают будущих медсестер. Из 200 желающих приобрести профессию повара смогли поступить только 60 человек. На традиционно популярные профессии логиста, автомаляра, связанные с механикой, строительством, ИТ, обслуживанием специальности – тоже было чрезвычайно много желающих.

Отчаявшись поступить на желаемое направление, дочь одной из наших читательниц пыталась поступить даже в Mehaanikakool, где учат традиционно мужским профессиям, чтобы получить в этом заведении хотя бы среднее образование, но и там места для нее не нашлось… Родители была в ужасе: 15-летнему ребенку никуда не попасть! Как же в таком случае получить хотя бы среднее образование?

И это – при том, что государство планирует обязать молодёжь учиться до наступления совершеннолетия: правительство планирует ввести порядок, при котором обязанность детей учиться не закончится на девятом классе, а останется после окончания основной школы до достижения ими 18-летнего возраста или до приобретения профессии. Обязательное обучение до 18 лет уже три года действует у наших северных соседей – в Финляндии.

Пока же специалисты бьют тревогу: в Эстонии около 2000 человек ежегодно выпадают из системы образования после окончания основной школы! Их путь к знаниям обрывается за партой профтеха или же на рынке труда. Из тех, кто все-таки решает продолжить образование, порядка 350–450 учащихся в год бросают учебу на первом же курсе. Специалисты отмечают, что очень мала вероятность того, что подростки, никуда не поступившие после 9-го класса, когда-нибудь еще вернутся в систему образования и продолжат обучение. Это же касается и тех, кто бросил учебу на первом курсе.

На самом деле места есть