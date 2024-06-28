Перед выпускниками основных школ встает вопрос: куда пойти учиться после 9 класса?
Осенью прошлого года немало родителей выпускников 9 класса делились в соцсетях тревожащими сообщениями – найти место в учебных заведениях, чтобы продолжить грызть гранит учебы, представлялось нерешаемой задачей, на всех желающих просто не хватало мест, и многие дети просто остались за бортом. Ведь популярные специальности, дающие надежду на более-менее гарантированное трудоустройство, разлетались как горячие пирожки. Как обстоят дела в этом году – выясняла „МК-Эстония“.
В училище в Мустамяэ, где можно выучиться на швею, портного или стилиста, был очень большой конкурс: из 150 желающих могли взять только 50. Та же история – в медучилище, где обучают будущих медсестер. Из 200 желающих приобрести профессию повара смогли поступить только 60 человек. На традиционно популярные профессии логиста, автомаляра, связанные с механикой, строительством, ИТ, обслуживанием специальности – тоже было чрезвычайно много желающих.
Отчаявшись поступить на желаемое направление, дочь одной из наших читательниц пыталась поступить даже в Mehaanikakool, где учат традиционно мужским профессиям, чтобы получить в этом заведении хотя бы среднее образование, но и там места для нее не нашлось… Родители была в ужасе: 15-летнему ребенку никуда не попасть! Как же в таком случае получить хотя бы среднее образование?
И это – при том, что государство планирует обязать молодёжь учиться до наступления совершеннолетия: правительство планирует ввести порядок, при котором обязанность детей учиться не закончится на девятом классе, а останется после окончания основной школы до достижения ими 18-летнего возраста или до приобретения профессии. Обязательное обучение до 18 лет уже три года действует у наших северных соседей – в Финляндии.
Пока же специалисты бьют тревогу: в Эстонии около 2000 человек ежегодно выпадают из системы образования после окончания основной школы! Их путь к знаниям обрывается за партой профтеха или же на рынке труда. Из тех, кто все-таки решает продолжить образование, порядка 350–450 учащихся в год бросают учебу на первом же курсе. Специалисты отмечают, что очень мала вероятность того, что подростки, никуда не поступившие после 9-го класса, когда-нибудь еще вернутся в систему образования и продолжат обучение. Это же касается и тех, кто бросил учебу на первом курсе.
На самом деле места есть
Руководитель отдела реформы профессионального образования и обучения Министерства образования и науки Трийн Лаази-Ыйге, комментируя ситуацию прошлого года, когда в профессиональных учебных заведениях не хватало мест и многие подростки остались без возможности продолжить обучение, говорит: „На самом деле мест в профессиональных учебных заведениях хватает, но, к сожалению, они не всегда соответствуют желаниям учащихся. Профессиональные школы открывают места по широкому спектру специальностей, исходя из ожиданий работодателей и спроса предыдущих лет. Есть ряд специальностей, где конкурс на одно место высок, и многие абитуриенты остаются за бортом. Но есть и такие специальности, где места остаются незаполненными каждый год“.
По словам специалиста, спрос на рынке труда на людей с разной квалификацией неодинаков, и было бы безответственно предлагать обучение, зная, что реальных шансов найти работу – нет. Именно поэтому популярные курсы не открываются для молодых людей в том количестве, в котором они востребованы. Необходимо, чтобы количество специальностей и ученических программ, предлагаемых в школах, соответствовало ожиданиям мира труда.
Чтобы снизить риск того, что ученик не сможет изучать определенный предмет, Трийн Лаази-Ыйге советует рассмотреть альтернативные варианты, обратившись к более широкому спектру профессиональных школ.
Разумеется, абитуриентов и их родителей волнует, хватит ли в этом году мест для всех желающих получить среднее-специальное образование. Своими тревогами делятся и родители восьмиклассников, которым предстоит решать те же вопросы через год. „Станет ли больше мест для учебы? Появятся ли новые учебные программы, а если да – то какие?“ – спрашивают они.
Трийн Лаази-Ыйге говорит, что в предыдущие годы наличие мест для всех выпускников основной школы было гарантировано, тем не менее вызывает озабоченность тот факт, что интересы молодых людей не соответствуют предлагаемым местам обучения.
„Количество мест на популярные специальности, куда подает документы очень много абитуриентов, часто ограничивают по уважительной причине, которая обусловлена спросом на рынке труда“, – объясняет она.
Для учащихся 7–8-классов есть хорошая новость. В рамках готовящейся реформы профессионального образования и обучения с 2025/2026 года выбор специальностей, куда можно пойти учиться после 9 класса, и количество мест увеличатся, что позволит расширить спектр привлекательных вариантов и увеличить количество мест для подрастающей когорты выпускников, которые закончат основную школу в ближайшие годы.
Первая новая учебная программа, которая будет запущена этим летом, – совместный учебный план Тартуского прикладного колледжа и Тартуской школы искусств по устойчивым технологиям с четырьмя различными направлениями: умные устройства, мультимедиа, оборот материалов и цифровые технологии. Летом 2025 года по всей Эстонии будет открыто еще около дюжины новых, ориентированных на будущее учебных программ.
Самые популярные учебные заведения
По словам руководителя отдела реформы профессионального образования и обучения Министерства образования и науки, в 2023 году самыми конкурентоспособными профессиональными учебными заведениями были, например, Таллиннское Ласнамяэское механическое училище, Таллиннская школа музыки и балета, Таллиннский центр промышленного образования, Лесная школа Лууа, но и многие другие учебные заведения выделялись очень высоким конкурсом по своим специальностям.
В профессиональном образовании высокий конкурс на специальности „ИТ“, „Автомеханика“ и „Обработка листового металла“, куда зачастую принимают только одного из трех абитуриентов.
Популярностью пользуется и программа дизайна в Тартуской школе искусств, где можно выбрать между такими специальностями, как 3D-художник-дизайнер, декоратор и графический дизайнер. В прошлом году было получено более 200 заявлений. Первоначально был объявлен набор на 45 мест, в результате чего конкурс составил 4,7 абитуриента на место, но осенью количество мест было увеличено, и тогда в общей сложности смогли поступить 80 молодых людей.
„Из числа получивших обязательное образование в 2022/23 учебном году 751 человек (5%) не продолжил обучение в том же году. В 2023/24 учебном году около 16 000 учащихся учатся в 9 классе или на продленном сроке обучения, – говорит Трийн Лаази-Ыйге. – Сколько учеников окончат среднюю школу в этом году, мы узнаем по окончании учебного года“.
Куда пойти, куда податься?
Представитель Министерства образования и науки Ийрис Салури сообщила „МК-Эстонии“, что во многих профтехучилищах есть программа по выбору специальности, которая дает возможность познакомиться с разными профессиями.
„Этот вариант подходит, если ребенок не знает, что именно он хочет изучать и какую специальность выбрать, – отмечает она. – Цель подобного обучения – дать молодежи возможность выбрать подходящую профессию, понять, будет ли у них в этой сфере получаться работать и стоит ли в дальнейшем поступать в техникум, чтобы получать эту специальность, подготовить их к выходу на рынок труда“.
Список профессиональных учебных заведений, куда можно поступить после 9-го класса и получить среднее образование
По программам среднего профессионального образования обучают студентов 25 профессиональных училищ, все они будут открыты для поступления и этой осенью.
Таллинн
Tallinna Tööstushariduskeskus
Адрес: Sõpruse pst 182, Tallinn
Телефон: 654 2833
Сайт: www.tthk.ee
Tallinna Polütehnikum
Адрес: Pärnu mnt. 57, Tallinn
Телефон: 610 3601
Сайт: www.tptlive.ee
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Адрес: Uuslinna 10, Tallinn
Телефон: 636 0133
Сайт: www.mehaanikakool.ee
Tallinna Teeninduskool
Адрес: Majaka 2, Tallinn
Телефон: 605 3102
Сайт: www.teeninduskool.ee
Tallinna Ehituskool
Адрес: Pärnu mnt. 162, Tallinn
Телефон: 651 9040
Сайт: www.ehituskool.ee
Tallinna Kopli Ametikool
Адрес: Kopli 98, Tallinn
Телефон: 664 4670
Сайт: www.taka.edu.ee
Eesti Merekool
Адрес: Kopli 101, Tallinn
Телефон: 613 5483
Сайт: www.merekool.ee
Tallinna Muusika- ja Balletikool
Адрес: Pärnu mnt. 59, Tallinn
Телефон: 5697 7075
Сайт: https://muba.edu.ee
Тарту
Tartu Rakenduslik Kolledž
Адрес: Kopli 1, Tartu
Телефон: 7 361 810
Сайт: https://voco.ee/
Tartu Kunstikool
Адрес: Eha 41, Tartu
Телефон: 5334 1545
Сайт: www.tartukunstikool.ee
Heino Elleri Muusikakool
Адрес: Lossi 15, 51003 Tartu
Телефон: 742 3705
Сайт: www.tmk.ee
Ида-Вирумаа
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Kutse 13, Jõhvi
Телефон: 5887 7765
Адрес: Tallinna maantee 13, Sillamäe
Телефон: 5626 5710
Адрес: Kreenholmi tänav 45, Narva
Телефон: 5301 5369
Пярну
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Niidupargi 12, Pärnu
Телефон: 442 7888
Сайт: www.hariduskeskus.ee
Рапламаа
Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool
Адрес: Hariduse 2, Vana-Vigala
Телефон: 505 2766
Сайт: https://vigalattk.ee
Kehtna Kutsehariduskeskus
Адрес: Kooli 1, Kehtna
Телефон: 487 5246
Сайт: www.kehtna.edu.ee
Вильяндимаа
Viljandi Kutseõppekeskus
Адрес: Looduse tee 2, Vana-Võidu
Телефон: 435 1020
Сайт: www.vikk.ee
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Адрес: Müüri 4, Olustvere
Телефон: 437 4290
Сайт: www.olustvere.edu.ee
Раквере
Rakvere Ametikool
Адрес: Piiri 8, Rakvere
Телефон: 329 5030
Сайт: www.rak.ee
Пайде
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Адрес: Tallinna 46, Paide
Телефон: 525 3736
Сайт: www.jkhk.ee
Сааремаа
Kuressaare Ametikool
Адрес: Kohtu 22, Kuressaare, 93812 Saare maakond
Телефон: 452 4600
Сайт: www.ametikool.ee
Хаапсалу
Haapsalu Kutsehariduskeskus
Адрес: Ehitajate tee 3, Uuemõisa
Телефон: 666 1740
Сайт: https://hkhk.edu.ee
Вырумаа
Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus
Адрес: Kooli tee 1, Väimela
Телефон: 785 0800
Сайт: https://vkhk.ee
Валгамаа
Valgamaa Kutseõppekeskus
Адрес: Loode 3, Valga
Телефон: 766 8575
Сайт: https://www.vkok.ee
Йыгевамаа
Luua Metsanduskool
Адрес: Luua, 49203, Jõgeva vald
Телефон: 776 2111
Сайт: www.luua.ee
Пылвамаа
Räpina Aianduskool
Адрес: Aianduse 6, Räpina
Телефон: 5336 3600
Сайт: www.aianduskool.ee
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