Какая зарплата будет у Каи Каллас на высоком посту в Еврокомиссии? Сколько получал ее предшественник?

Зарплата Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики состоит из нескольких частей, первой из которых является основная (базовая) зарплата. Для Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и вице-президента Европейской комиссии базовый оклад составляет 130% от зарплаты чиновника ЕС третьего разряда 16-го уровня. По данным на 1 января 2024 года, этот показатель составляет 23 261,59 евро.

К этой сумме добавляются:

Жилищное пособие – 15% от базовой зарплаты, которое для Борреля составляло 4 536 евро.

Пособие на содержание дома – 192,78 евро + 2% от основной зарплаты. Для Борреля это составляло 797,5 евро.

Пособие на развлечения – вероятно, речь идет о пособии, связанном с организацией обедов и приемов. Рядовые члены Европейской комиссии получают его в размере 607,71 евро в месяц, а президент — 1 418,07 евро в месяц.

Пособие на ребенка – около 440 евро.

Поддержка образования. Это предусмотрено для детей.

Как и работники других институтов Европейского союза, Верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности не платит налоги на своей родине. Но существуют два налога Европейского союза.

Во-первых, это общий налог в размере 8-45% от налогооблагаемой части зарплаты. Для Борреля эта сумма составляла примерно 5 500 евро. Во-вторых, это налог солидарности в размере шести процентов, который для Борреля составлял 1 796 евро.

Пенсионный взнос составляет 10,10% от базовой зарплаты, у Борреля это было 3 024 евро в месяц.

Платеж по медицинскому страхованию составляет 1,70% от основной зарплаты, у Борреля — 509 евро.

Платеж по страхованию от несчастных случаев составляет 0,10% от базовой зарплаты, для Борреля это было 30 евро.

Страхование от безработицы — 0,81% от основной зарплаты, для Борреля этот платеж составлял 243 евро в месяц.

Нынешняя зарплата Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии составляет 8759 евро.

Сколько будет зарабатывать новый председатель Европейского совета? В настоящий момент президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен зарабатывает 32 100,99 евро в месяц, и избранный недавно председателем Европейского совета бывший премьер Португалии Антониу Кошта будет получать столько же. Как и у каждого чиновника Европейского союза, у президента Еврокомиссии и Председателя Европейского совета есть право на дополнительные пособия. Их размер находится в тех же пределах, что и у Борреля.

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