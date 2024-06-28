Какая зарплата будет у Каи Каллас на высоком посту в Еврокомиссии? Сколько получал ее предшественник?(47)
Если спросить, сколько будет зарабатывать Кая Каллас на посту Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, то при ответе на этот вопрос можно исходить из зарплаты ее предшественника — Жозепа Борреля, зарплата которого, по официальным данным за 2023 год, составляла 30 240,07 евро в месяц, или 362 880 евро в год (вместе с налогами).
Зарплата Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики состоит из нескольких частей, первой из которых является основная (базовая) зарплата. Для Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и вице-президента Европейской комиссии базовый оклад составляет 130% от зарплаты чиновника ЕС третьего разряда 16-го уровня. По данным на 1 января 2024 года, этот показатель составляет 23 261,59 евро.
К этой сумме добавляются:
Жилищное пособие – 15% от базовой зарплаты, которое для Борреля составляло 4 536 евро.
Пособие на содержание дома – 192,78 евро + 2% от основной зарплаты. Для Борреля это составляло 797,5 евро.
Пособие на развлечения – вероятно, речь идет о пособии, связанном с организацией обедов и приемов. Рядовые члены Европейской комиссии получают его в размере 607,71 евро в месяц, а президент — 1 418,07 евро в месяц.
Пособие на ребенка – около 440 евро.
Поддержка образования. Это предусмотрено для детей.
Как и работники других институтов Европейского союза, Верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности не платит налоги на своей родине. Но существуют два налога Европейского союза.
Во-первых, это общий налог в размере 8-45% от налогооблагаемой части зарплаты. Для Борреля эта сумма составляла примерно 5 500 евро. Во-вторых, это налог солидарности в размере шести процентов, который для Борреля составлял 1 796 евро.
Пенсионный взнос составляет 10,10% от базовой зарплаты, у Борреля это было 3 024 евро в месяц.
Платеж по медицинскому страхованию составляет 1,70% от основной зарплаты, у Борреля — 509 евро.
Платеж по страхованию от несчастных случаев составляет 0,10% от базовой зарплаты, для Борреля это было 30 евро.
Страхование от безработицы — 0,81% от основной зарплаты, для Борреля этот платеж составлял 243 евро в месяц.
Нынешняя зарплата Каи Каллас на посту премьер-министра Эстонии составляет 8759 евро.
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