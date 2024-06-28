Ханно Певкур отказался баллотироваться на пост председателя Партии реформ

Свое решение он объяснил стоящими перед Эстонией проблемами.

„В Европе идет война, и в этой ситуации Эстонии не нужен правительственный кризис и политические распри. Нам нужна стабильность: и для Эстонии, и для партии. Наша главная задача - обеспечить безопасность Эстонии: как в военном и экономическом плане, так и в плане сохранения единства среди народа“, - написал Певкур в социальных сетях.

По его словам, пока он намерен оставаться министром обороны.

„Каким будет мое будущее в эстонской политике, станет ясно после избрания нового лидера Партии реформ“, - добавил Ханно Певкур.

Певкур также напомнил, что на последних парламентских выборах он показал второй результат после Каи Каллас, а на протяжение последнего года среди всех министров жители Эстонии больше всего доверяют именно ему.

„Поэтому я могу заверить, что независимо от того, что произойдет в будущем, я буду служить своим избирателям и всему эстонскому народу с полной самоотдачей“, - подчеркнул Певкур.

„Приближается саммит НАТО, и у меня уже запланированы встречи с новым министром обороны Великобритании и министром обороны США. Эти отношения будут основаны на личном доверии и контактах, так что в интересах Эстонии сохранить своих союзников и продолжить начатое“, - заключил Певкур.

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