Комары атакуют: как от них защититься и какие средства от укусов наиболее эффективны?

„Я помню, в моем детстве комары и зимой вылетали – из подвалов, – вспоминает энтомолог Александр Потоцкий. – Сейчас подвалы в основном сухие, а комар не может без влаги – его личинка всегда развивается в воде. Даже если возникла маленькая лужица, и в ней – личинка, этого будет достаточно, чтобы через 1–2 недели появился комар. Это может случиться в любых местах, где скапливается вода – в бочках с водой, в старых покрышках – где угодно“.

Первых комаров можно встретить в начале июня. Как рассказывает энтомолог, это связано с тем, что приходит пора откладывать яйца, а для этого самкам комаров нужны питательные вещества – в основном, белки. Соответственно, в качестве „строительного“ материала и источника еды самке комара нужна кровь.

„Когда комар уже сидит на теле, обратите внимание на его брюшко – у малярийного комара оно приподнято, поскольку задние лапки длиннее, а у обычных комаров – ножки покороче, поэтому его тело параллельно поверхности“.

Комары – разносчики многих опасных заболеваний, не только малярии. Но, как отмечает энтомолог, все эти инфекции больше распространены в тропиках.

„Многие сразу пугаются, когда слышат слово „малярийный“. Но нужно понимать, что малярийный комар разносит так называемый малярийный плазмодий, который в нашем климате, при низкой температуре, не вызревает, – объясняет Александр Потоцкий. – То есть комары есть, а самой малярии нет – это заболевание больше свойственно для регионов с тропическим и субтропическим климатом“.

Anopheles – анофелесы, или малярийные комары, менее распространены, но всё же встречаются в некоторых районах страны. Этот вид комара опасен тем, что может переносить малярию.

Aedes, или комары-кусаки, любят влажные луга и леса, активны в течение дня, их отличают от других комаров маленькие белые полосочки на теле.

Culex, или обыкновенный комар, самый известный и часто встречающийся вид. Эти комары активны в основном в вечернее и ночное время.

„Комары довольно слабо изучены. Видов очень много, – поясняет энтомолог Александр Потоцкий . – Например, мы когда-то ездили в Кению и во время экспедиции обнаружили два вида грибных комариков, ранее в тех местах не зафиксированных“.

В мире насчитывается более 3500 видов комаров, и 33 из них, по данным энтомологов, обитают в Эстонии.

„Некоторые из них могут вызвать аллергическую реакцию у астматиков и склонных к аллергии людей, – поясняет Мариана Джаниашвили. – Можно нанести немного средства на небольшой участок кожи заранее, чтобы понаблюдать за реакцией организма. Кроме того, средства от насекомых на химической основе имеют аромат. Он может кому-то показаться приятным, кому-то – не очень, но бывают люди чувствительные к запахам, и у таких он может вызвать реакцию“.

По словам Марианы Джаниашвили, средства делятся на те, что на химической основе – как, например: ikaridiin, etüül-N-atsetüül-N-butüül-beeta-alaninaat, N, N-dietüül-m-toluamiid/DEET – и те, в основе которых растительные масла – эфирное масло цитронеллы, герани, гвоздики, эвкалипта и других.

„Часть средств можно наносить только на кожу, часть – и на кожу (открытые части тела), и на одежду. Эффект от репеллента начинается уже в первые несколько минут после нанесения на кожу и сохраняется в течение 3–5 часов. Важно помнить, что длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно дольше, чем на коже людей, – объясняет фармацевт. – Кроме того, токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении его на одежду сведен к минимуму. Ни в коем случае нельзя наносить на себя слишком много репеллента, так как это может вызвать отравление или аллергическую реакцию. На лицо репелленты тоже можно наносить. Но чтобы спрей не попал в глаза, нужно сначала нанести его на руки, а потом распределить по лицу. Особенно разумно это в случае детей“.

„Но только нюхают насекомые не носом, а усиками. И, например, человека и вообще млекопитающих комары находят по выделяемому ими углекислому газу. А когда подлетают поближе, то распознают уже и другие запахи, реагируют на тепло. Если запахи резкие, не важные для жизни комара, то комары их не терпят“, – рассказывает энтомолог.

Что может комара отпугнуть? Александр Потоцкий говорит, что все зависит от запаха. Многие насекомые ориентируются с помощью запахов – например, самка привлекает самца феромонами.

Детям, беременным, аллергикам

„Средства на основе диэтилтолуамида (DEET) для детей (с 4 лет) допустимо использовать только те, в которых концентрация DEET не превышает 10–15%, – говорит Мариана Джаниашвили. – Эффективны они не более 3–5 часов, зато при попадании на слизистые или внутрь организма не так опасны, как средства для взрослых (20–30%)“.

По словам фармацевта, если на средстве указано, что концентрация DEET 40% и более, средство ни в коем случае нельзя наносить на кожу ни детям, ни взрослым. Такие спреи подходят для обработки одежды и обуви. Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств с этим компонентом.

„К новому поколению средств относятся препараты с активным компонентом etüül-N-atsetüül-N-butüül-beeta-alaninaat“, – говорит Мариана Джаниашвили. – Репеллент без запаха, на натуральной основе, подходит для детей от ноля лет до пожилых людей. Им можно пользоваться аллергикам, астматикам, беременным и кормящим мамам, в общем, всем. Содержит активный ингредиент, который одобрен ВОЗ. Это вещество, схожее по структуре с аминокислотой“.

Что касается репеллентов на основе эфирных масел, то ими можно пользоваться как взрослым, так и детям. Фармацевт предостерегает: „Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств на химической основе и выбирать натуральные. Но, несмотря ни на что, после того, как вы пришли из леса, желательно принять душ, чтобы смыть с кожи репеллент“.

Не только спреи

В аптеках можно найти браслеты с функцией отпугивания комаров, клещей и других насекомых. В их основе – тоже репеллент.

Как рассказывает Мариана Джаниашвили, браслеты можно надевать куда угодно – хоть на руку, хоть на ногу – и они немедленно начинают работать. Внутри находится пропитанная репеллентом смесь, которая высвобождается в процессе ношения и отпугивает насекомых.

„Также есть защитные пластыри от комаров, пропитанные эфирными маслами. Масло непрерывно выделяет пары, не дающие насекомым приблизиться. Оба средства эффективны и просты в использовании, – подчеркивает фармацевт. – Однако их главный недостаток – небольшой радиус действия. То есть для эффективной защиты браслеты нужно надевать на обе ручки и ножки ребенка. Кроме того, масляный состав довольно быстро выветривается. Поэтому хранить браслеты и наклейки от комаров нужно строго в герметичной упаковке“.

Мариана Джаниашвили рекомендует обновлять защиту каждые 4–6 часов.

„Действие большинства репеллентов направлено не только против комаров, но и против других насекомых – мошек, клещей, реже ос и оводов. И защищают они от комаров восемь часов, от клещей – шесть часов, от других насекомых – четыре часа“.

Комары, как и клещи, не любят резких запахов, которые характерны для эфирных масел: розмарина, эвкалипта, гвоздики, мяты, цитронеллы. Масла провизор рекомендует наносить как по одному, так и используя различные комбинации, смешивая по несколько капель разных ингредиентов. Маслом либо смесью можно обрабатывать участки кожи, а также края одежды. Эффект может продлиться около 1,5–2 часов.

Какие средства облегчают зуд после укуса? Реакция каждого человека – индивидуальна, у кого-то это может быть плотная шишечка, сыпь, а у кого-то от укуса насекомого появляются волдыри с жидкостью. Первое, что надо всегда помнить: чесать место укуса нельзя. И это правило взято не с потолка: дело в том, что при расчесывании туда может попасть патогенная микрофлора, и тогда присоединяется инфекция, воспалительный процесс. Первым делом нужно выпить антигистаминное – любой препарат от аллергии, который вы обычно используете. Если это не помогло, и вы видите, что место укуса все равно чешется, можно попробовать специальные средства. В аптеках представлен огромный выбор средств, снимающих зуд и раздражение после укусов кровососов – это и гели, и мази/кремы, и средства в виде карандаша. Например, есть охлаждающие гели с эфирными маслами и успокаивающими компонентами, которые можно наносить каждые два часа. Также можно наносить масло чайного дерева – одну капельку в чистом виде или разбавлять его базовым маслом. Локальные средства направлены на успокоение раздраженной кожи, уменьшение зуда. Если охлаждающей мази и антигистаминных препаратов недостаточно, в таких случаях можно использовать и слабогормональную мазь, например Hydrocortisone, которая продается без рецепта. Ее наносят дважды в день в течение 2–7 дней – в зависимости от реакции. Также хорошо себя зарекомендовал гель Dimestil с действующим веществом dimetindeenmaleaat. Препарат содержит активное вещество, относящееся к группе лекарств, называемых антигистаминными средствами, которые применяются для снятия кожной аллергии и зуда различного происхождения. Этот гель быстро снимает зуд в течение нескольких минут. Его можно использовать взрослым, подросткам и детям в возрасте от 1 месяца для временного облегчения зуда, вызванного кожными реакциями, такими как сыпь и крапивница, а также укусами насекомых. Детям в возрасте от 1 месяца до 2 лет его можно применять только под наблюдением врача. Детям и взрослым его наносят тонким слоем на зудящие участки кожи до 3 раз в сутки. Максимально можно использовать 7 дней. Allergostop можно тоже попробовать тем, кто боится использовать гормональную мазь. Капли Carmolis используются не только для укрепления иммунитета, ими также можно мазать место укуса. А если поставить их в холодильник ненадолго, будет еще и охлаждающий эффект“.

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