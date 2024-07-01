Комары атакуют: как от них защититься и какие средства от укусов наиболее эффективны?(3)
Комары – маленькие, но весьма назойливые создания, способные испортить летнюю прогулку. Их укусы вызывают зуд, к тому же насекомые могут переносить опасные заболевания. „МК-Эстония“ выяснила, какие виды комаров встречаются в нашей стране и какие средства защиты от них наиболее эффективны.
В мире насчитывается более 3500 видов комаров, и 33 из них, по данным энтомологов, обитают в Эстонии.
„Комары довольно слабо изучены. Видов очень много, – поясняет энтомолог Александр Потоцкий. – Например, мы когда-то ездили в Кению и во время экспедиции обнаружили два вида грибных комариков, ранее в тех местах не зафиксированных“.
Рядом с водой
Наиболее распространены в нашей стране следующие виды комаров:
Culex, или обыкновенный комар, самый известный и часто встречающийся вид. Эти комары активны в основном в вечернее и ночное время.
Aedes, или комары-кусаки, любят влажные луга и леса, активны в течение дня, их отличают от других комаров маленькие белые полосочки на теле.
Anopheles – анофелесы, или малярийные комары, менее распространены, но всё же встречаются в некоторых районах страны. Этот вид комара опасен тем, что может переносить малярию.
„Многие сразу пугаются, когда слышат слово „малярийный“. Но нужно понимать, что малярийный комар разносит так называемый малярийный плазмодий, который в нашем климате, при низкой температуре, не вызревает, – объясняет Александр Потоцкий. – То есть комары есть, а самой малярии нет – это заболевание больше свойственно для регионов с тропическим и субтропическим климатом“.
Комары – разносчики многих опасных заболеваний, не только малярии. Но, как отмечает энтомолог, все эти инфекции больше распространены в тропиках.
Как отличить обычного комара от малярийного?
„Когда комар уже сидит на теле, обратите внимание на его брюшко – у малярийного комара оно приподнято, поскольку задние лапки длиннее, а у обычных комаров – ножки покороче, поэтому его тело параллельно поверхности“.
Первых комаров можно встретить в начале июня. Как рассказывает энтомолог, это связано с тем, что приходит пора откладывать яйца, а для этого самкам комаров нужны питательные вещества – в основном, белки. Соответственно, в качестве „строительного“ материала и источника еды самке комара нужна кровь.
„Я помню, в моем детстве комары и зимой вылетали – из подвалов, – вспоминает энтомолог Александр Потоцкий. – Сейчас подвалы в основном сухие, а комар не может без влаги – его личинка всегда развивается в воде. Даже если возникла маленькая лужица, и в ней – личинка, этого будет достаточно, чтобы через 1–2 недели появился комар. Это может случиться в любых местах, где скапливается вода – в бочках с водой, в старых покрышках – где угодно“.
Одним махом семерых убивахом
Что может комара отпугнуть? Александр Потоцкий говорит, что все зависит от запаха. Многие насекомые ориентируются с помощью запахов – например, самка привлекает самца феромонами.
„Но только нюхают насекомые не носом, а усиками. И, например, человека и вообще млекопитающих комары находят по выделяемому ими углекислому газу. А когда подлетают поближе, то распознают уже и другие запахи, реагируют на тепло. Если запахи резкие, не важные для жизни комара, то комары их не терпят“, – рассказывает энтомолог.
Именно резкие запахи – в основе многих средств от комаров, иначе говоря – репеллентов.
Как отмечает провизор аптеки сети Südameapteek Мариана Джаниашвили, формы репеллентных средств разнообразны: спреи, аэрозоли, браслеты, пластыри, наклейки.
„Часть средств можно наносить только на кожу, часть – и на кожу (открытые части тела), и на одежду. Эффект от репеллента начинается уже в первые несколько минут после нанесения на кожу и сохраняется в течение 3–5 часов. Важно помнить, что длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно дольше, чем на коже людей, – объясняет фармацевт. – Кроме того, токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении его на одежду сведен к минимуму. Ни в коем случае нельзя наносить на себя слишком много репеллента, так как это может вызвать отравление или аллергическую реакцию. На лицо репелленты тоже можно наносить. Но чтобы спрей не попал в глаза, нужно сначала нанести его на руки, а потом распределить по лицу. Особенно разумно это в случае детей“.
По словам Марианы Джаниашвили, средства делятся на те, что на химической основе – как, например: ikaridiin, etüül-N-atsetüül-N-butüül-beeta-alaninaat, N, N-dietüül-m-toluamiid/DEET – и те, в основе которых растительные масла – эфирное масло цитронеллы, герани, гвоздики, эвкалипта и других.
Провизор советует внимательно читать состав, поскольку в средствах на химической основе могут быть разные активные вещества.
„Некоторые из них могут вызвать аллергическую реакцию у астматиков и склонных к аллергии людей, – поясняет Мариана Джаниашвили. – Можно нанести немного средства на небольшой участок кожи заранее, чтобы понаблюдать за реакцией организма. Кроме того, средства от насекомых на химической основе имеют аромат. Он может кому-то показаться приятным, кому-то – не очень, но бывают люди чувствительные к запахам, и у таких он может вызвать реакцию“.
Детям, беременным, аллергикам
„Средства на основе диэтилтолуамида (DEET) для детей (с 4 лет) допустимо использовать только те, в которых концентрация DEET не превышает 10–15%, – говорит Мариана Джаниашвили. – Эффективны они не более 3–5 часов, зато при попадании на слизистые или внутрь организма не так опасны, как средства для взрослых (20–30%)“.
По словам фармацевта, если на средстве указано, что концентрация DEET 40% и более, средство ни в коем случае нельзя наносить на кожу ни детям, ни взрослым. Такие спреи подходят для обработки одежды и обуви. Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств с этим компонентом.
„К новому поколению средств относятся препараты с активным компонентом etüül-N-atsetüül-N-butüül-beeta-alaninaat“, – говорит Мариана Джаниашвили. – Репеллент без запаха, на натуральной основе, подходит для детей от ноля лет до пожилых людей. Им можно пользоваться аллергикам, астматикам, беременным и кормящим мамам, в общем, всем. Содержит активный ингредиент, который одобрен ВОЗ. Это вещество, схожее по структуре с аминокислотой“.
Что касается репеллентов на основе эфирных масел, то ими можно пользоваться как взрослым, так и детям. Фармацевт предостерегает: „Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств на химической основе и выбирать натуральные. Но, несмотря ни на что, после того, как вы пришли из леса, желательно принять душ, чтобы смыть с кожи репеллент“.
Не только спреи
В аптеках можно найти браслеты с функцией отпугивания комаров, клещей и других насекомых. В их основе – тоже репеллент.
Как рассказывает Мариана Джаниашвили, браслеты можно надевать куда угодно – хоть на руку, хоть на ногу – и они немедленно начинают работать. Внутри находится пропитанная репеллентом смесь, которая высвобождается в процессе ношения и отпугивает насекомых.
„Также есть защитные пластыри от комаров, пропитанные эфирными маслами. Масло непрерывно выделяет пары, не дающие насекомым приблизиться. Оба средства эффективны и просты в использовании, – подчеркивает фармацевт. – Однако их главный недостаток – небольшой радиус действия. То есть для эффективной защиты браслеты нужно надевать на обе ручки и ножки ребенка. Кроме того, масляный состав довольно быстро выветривается. Поэтому хранить браслеты и наклейки от комаров нужно строго в герметичной упаковке“.
Мариана Джаниашвили рекомендует обновлять защиту каждые 4–6 часов.
„Действие большинства репеллентов направлено не только против комаров, но и против других насекомых – мошек, клещей, реже ос и оводов. И защищают они от комаров восемь часов, от клещей – шесть часов, от других насекомых – четыре часа“.
Комары, как и клещи, не любят резких запахов, которые характерны для эфирных масел: розмарина, эвкалипта, гвоздики, мяты, цитронеллы. Масла провизор рекомендует наносить как по одному, так и используя различные комбинации, смешивая по несколько капель разных ингредиентов. Маслом либо смесью можно обрабатывать участки кожи, а также края одежды. Эффект может продлиться около 1,5–2 часов.
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