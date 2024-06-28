28.06.2024, 11:56
Премьер-министр Кристен Михал? Новый кандидат на пост премьера будет выбран завтра(44)
ФОТО: | Delfi Meedia
Правление Партии реформ на сегодняшнем онлайн-заседании решило, что завтра (29.06) они встретятся физически, чтобы утвердить кандидата на пост премьер-министра. Кая Каллас в свою очередь хотела, чтобы новый председатель партии был избран 14 июля на общем собрании партии, пишет Delfi.
Вчера вечером, беседуя с журналистами в Брюсселе, Кая Каллас не пожелала говорить на тему, кого она предпочитает видеть на посту нового руководителя Партии реформ и премьер-министра.
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