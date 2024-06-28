Премьер-министр Кристен Михал? Новый кандидат на пост премьера будет выбран завтра

Правление Партии реформ на сегодняшнем онлайн-заседании решило, что завтра (29.06) они встретятся физически, чтобы утвердить кандидата на пост премьер-министра. Кая Каллас в свою очередь хотела, чтобы новый председатель партии был избран 14 июля на общем собрании партии, пишет Delfi.