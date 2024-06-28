Новости Эстонии
28.06.2024, 11:56

Премьер-министр Кристен Михал? Новый кандидат на пост премьера будет выбран завтра

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Tõenäoline järgmine peaminister on Kristen Michal.
Tõenäoline järgmine peaminister on Kristen Michal.
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

Правление Партии реформ на сегодняшнем онлайн-заседании решило, что завтра (29.06) они встретятся физически, чтобы утвердить кандидата на пост премьер-министра. Кая Каллас в свою очередь хотела, чтобы новый председатель партии был избран 14 июля на общем собрании партии, пишет Delfi.

Вчера вечером, беседуя с журналистами в Брюсселе, Кая Каллас не пожелала говорить на тему, кого она предпочитает видеть на посту нового руководителя Партии реформ и премьер-министра.

Известно, что большой поддержкой в ​​правлении партии пользуется Кристен Михал.

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