Городские лагеря: куда пристроить ребенка в июне и июле?

„Родитель может подать заявление на получение социальной помощи, – описывает процедуру руководитель отдела социального обеспечения района Пирита Маарика Лиллемяэ. – Соцработник оценивает потребности семьи и исходя из них принимает решение. Если семья получает пособия или доход одного члена семьи составляет менее 360 евро, стоимость участия в лагере компенсируют“.

Участие в выездных лагерях поддерживает Таллиннский Департамент образования, однако городские лагеря в эту программу не входят. Но если семья находится в сложной финансовой ситуации, можно обратиться в соцотдел по месту жительства.

„Люди экономят. Если в прошлые годы места разлетались, группы быстро заполнялись, даже очереди на место были, то в этом году все иначе“, – говорит Анна, руководитель таллиннского кружка ArenguRing Progress.

Иногда тема лагеря напрямую связана с областью деятельности организатора. Например, городские лагеря в спортивных школах соответственно посвящены спорту, в парках приключений отрабатывают навыки ловкости и работы в команде, в лагерях при языковых школах общаются и учат языки. Свои лагеря предлагают развлекательные центры Super Sky Park, Trampolino, морской музей в Летной гавани и Музей природы, а также школы по интересам в разных районах города.

Главное, чем отличаются лагеря друг от друга, – это тематика. Организаторы предлагают разнообразные сценарии отдыха, каждый год придумывают что-то новое, чтобы увлечь детей.

В столице много дневных лагерей: некоторые рассчитаны всего на два дня – как, например, лагерь Художественного музея (KUMU), другие длятся всю рабочую неделю или даже дольше. Почти в каждом лагере предусмотрено горячее питание, в некоторых – еще и перекусы. В стоимость также входят, как правило, все вспомогательные материалы и экскурсии.

В городских лагерях дети имеют возможность общаться с ровесниками, заводить новых друзей и учиться работать в команде. Это способствует развитию коммуникативных навыков и помогает детям стать более открытыми и уверенными в себе.

Близость к дому – еще одно преимущество городского лагеря. Взрослые могут быть спокойны, зная, что их чадо под присмотром, а в случае необходимости можно быстро связаться с лагерем или забрать ребенка.

Летние каникулы без плана приводят к тому, что дети скучают и тратят время на не самую полезную деятельность, пока родители на работе. В лагере же – распорядок дня продуман, предусмотрено время для занятий, игр, еды.

Как поясняет представитель района Кесклинн Лийна Людвиг, для детей из малообеспеченных семей затраты на лагерь могут быть компенсированы за счет пособия, зависящего от дохода. Специальной субсидии на эти цели в Таллинне нет.

Пособия, зависящие от дохода, также выплачивают для покупки лекарств и вспомогательных средств, для восстановления здоровья, для оплаты кружков по интересам.

Для получения компенсации нужно подать заявку в отдел соцобеспечения своего района. Размер пособия зависит от нетто-дохода заявителя и членов его семьи за месяц, предшествующий подаче заявления. На пособие можно претендовать для компенсации расходов в предыдущем и текущем месяце. Связанное с доходом пособие на ребенка может быть предоставлено в размере не более 350 евро в течение календарного года (для взрослого – не более 250 евро), если семья имеет право на эту помощь.

Размер пособия зависит от лимита дохода, то есть от суммы денег, которая должна оставаться у семьи после покрытия расходов на жилье. С 01.01.2024 лимит дохода составляет 360 евро на каждого члена семьи (720 евро для семьи из двух человек, 1080 евро для семьи из трех человек и т. д.).

Если согласно приведенному расчету у заявителя остается меньше денежных средств, чем необходимо для покрытия обоснованных расходов, то пособие выплатят с учетом недостающей суммы.

Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа – другая система. По словам Надежды Пахка, главного специалиста по культуре и работе с молодежью управы Кохтла-Ярве,. любой родитель может подать ходатайство о частичной компенсации стоимости путевки – независимо от достатка семьи или количества детей в ней. Размер компенсации определяет социальная комиссия.

„У нас пока не было прецедентов с запросом о льготах на городские лагеря. Но стоимость участия в выездных лагерях мы можем компенсировать“, – поясняет она.