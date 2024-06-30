„Я думала, что жертвую пострадавшим от войны“: в итоге пожилая жительница Эстонии осталась без денег(24)
В редакцию „МК-Эстонии“ пришло такое письмо. Пенсионерка по имени Людмила решила рассказать свою историю, чтобы другие люди не совершали таких же ошибок. Публикуем письмо Людмилы полностью, без сокращений.
Здравствуйте! Меня зовут Людмила, мне 78, и я пишу, чтобы рассказать, как меня обманули мошенники. Я не очень хорошо умею печатать на компьютере и только недавно освоила письма по электронной почте. На старости лет пришлось научиться, потому что внучка переехала в другую страну, и нужно было как-то поддерживать связь. Все эти новые телефоны я не понимаю, созваниваться у нас получалось редко, поэтому сын принес компьютер и сделал мне э-почту – первую в моей жизни – и показал, как ею пользоваться.
Мы с внучкой стали обмениваться письмами, писали друг другу несколько раз в неделю. Внучка рассказывала мне про свою жизнь в новой стране, а я ей – наши домашние новости.
Помните, как раньше мы обменивались письмами и открытками? Только теперь письма доходят быстрее. Правда, и времени, чтобы напечатать письмо, мне нужно куда больше, да и письмо на бумаге, написанное живым почерком, получать было приятнее.
Нежданное письмо
Как-то утром я собиралась написать внучке, включила компьютер и увидела, что мне пришло новое письмо – кроме нее, мне никто раньше и не писал, иногда только рекламу присылали. А тут кто-то пишет, что я выиграла 5000 евро!
Сначала я не поверила – как так? Оказалось, что победителя выбирали среди тех, кто делал пожертвование пострадавшим от войны. Внучка как раз недавно писала, что по мере возможности переводит немного денег людям, которые остались без крова. В письме говорилось, что для получения выигрыша нужно сделать пожертвование в фонд, помогающий пострадавшим от войны, на сумму 690 евро.
Я несколько раз прочитала это письмо – там было точно сказано, что если я переведу эти деньги, то они помогут людям, а я потом получу за это пять тысяч евро. Я никогда не делала пожертвований через интернет, но если они помогут семьям, беженцам, то это же хорошо! Каждый день в новостях говорят об очередных обстрелах, что люди пострадали, дома разрушены. Люди бегут в чужие страны, и как им тут жить?
В письме было написано, что пожертвование я могу перевести через банк, и мне нужно только прислать ответным письмом свой номер счета, куда мне переведут выигрыш. Я нажала на несколько кнопок, потом вставила ИД-карту, как мне раньше сын показывал, ввела код. И отправила деньги, которые нужно было пожертвовать, человеку, чье имя было в письме.
Сумма, конечно, была большая – почти как вся моя пенсия. Но я была уверена: я же получу ее обратно, когда придет выигрыш! Может, эти деньги действительно помогут кому-то.
„Хорошо, что не осталась вообще без всего!“
Вот только вечером, когда я рассказала про это сыну, он сразу занервничал, сказал: „Мам, да это мошенники!“
Мы решили проверить мой счет. Сын все спрашивал, сколько и кому я перевела, говорил, что так людей часто ловят.
Зашел в компьютер, посмотрел и сказал, что никакого выигрыша мне не прислали и не пришлют, а я просто отправила деньги не пойми кому, и хорошо еще, что не все деньги украли. И что теперь все пароли нужно менять.
Я слышала, конечно, про мошенников, но не знала, что вот так обманывают пенсионеров!
Я ходила в банк, но там сказали, что ничего сделать уже нельзя, и полиция их тоже не найдет. Хотела написать тем, кто мне это письмо прислал, но сын сказал, что без толку, в худшем случае меня снова обманут.
Сказал, чтобы я теперь всегда звонила ему, если кто-то еще будет деньги просить, а про эти отправленные теперь можно забыть. Вот так хотела хорошее дело сделать, а в итоге сама и поплатилась“.
Полезно знать!
Шесть нюансов, на которые следует обратить внимание чтобы не стать жертвой обмана, обратите внимание на следующие обстоятельства:
1. Кто отправитель письма и почему он пишет именно вам?
Если вы не знакомы с отправителем письма с просьбой о помощи, и оно не адресовано лично вам, то очень велика вероятность, что его прислали мошенники. Такие письма лучше всего сразу же удалять.
Если отправителя вы не знаете, но и не уверены в том, что сообщение – подделка, и боитесь отказать в помощи, то прежде, чем что-то предпринимать, обязательно проверьте достоверность информации.
2. Письмо вызывает у вас сильные эмоции.
Зачастую подобные сообщения составлены так, чтобы вызвать у получателя жалость, сострадание и желание помочь. В качестве дополнительного аргумента используется возможность получить также личную материальную выгоду.
Если после прочтения такого сообщения вы испытываете сильный эмоциональный отклик, то это – повод задуматься, не пытается ли отправитель таким образом отвлечь вас от логики и фактов?
3. Точно ли ваш собеседник – тот, за кого он себя выдает?
Если сообщение или просьба о помощи поступила от человека, с которым вы знакомы лично, то обязательно свяжитесь с ним по другому каналу связи и уточните, правда ли ему требуется помощь.
В зависимости от способа связи обратите внимание на голос, манеру речи и задайте несколько вопросов, которые позволят вам убедиться в том, что вы действительно разговариваете со знакомым или родственником.
4. Действительно ли нужна помощь?
Если сообщение поступило от незнакомого человека или организации, то не торопитесь переводить деньги, а уделите время поиску дополнительной информации.
Если вас просят пожертвовать деньги больному человеку, то попробуйте поискать информацию по имени или фото в интернете. Может оказаться, что такого человека вовсе не существует, его история выдумана, а фото принадлежит кому-то другому.
5. Существует ли такая организация?
Если речь идет, например, о благотворительном фонде, то полезно поинтересоваться его историей, зайти на сайт, посмотреть, какую деятельность он ведет в социальных сетях.
Иногда мошенники могут прикрываться названием известного фонда, и если на официальных страницах нет информации о подобном сборе, или указанные в письме банковские реквизиты отличаются от тех, что на сайте, то, скорее всего, письмо прислали мошенники.
6. Был ли у кого-то негативный опыт?
Попробуйте ввести в поисковую строку цитаты из письма. Если это – обман, то, возможно, в интернете есть информация об этом или подобном случае – зачастую мошенники используют универсальные шаблоны и формулировки, которые, вполне вероятно, уже использовались где-то еще.
Помните:
Никогда не вводите PIN-коды, не выяснив досконально, что именно вы подтверждаете этим действием.
Никогда не переводите деньги, если вы до конца не уверены, кому и зачем вы это делаете.
В случае малейших сомнений немедленно прервите общение.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенников или сообщили свои данные незнакомому человеку, то немедленно свяжитесь со своим банком и полицией.
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