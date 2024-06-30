„Я думала, что жертвую пострадавшим от войны“: в итоге пожилая жительница Эстонии осталась без денег

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, мне 78, и я пишу, чтобы рассказать, как меня обманули мошенники. Я не очень хорошо умею печатать на компьютере и только недавно освоила письма по электронной почте. На старости лет пришлось научиться, потому что внучка переехала в другую страну, и нужно было как-то поддерживать связь. Все эти новые телефоны я не понимаю, созваниваться у нас получалось редко, поэтому сын принес компьютер и сделал мне э-почту – первую в моей жизни – и показал, как ею пользоваться.

Мы с внучкой стали обмениваться письмами, писали друг другу несколько раз в неделю. Внучка рассказывала мне про свою жизнь в новой стране, а я ей – наши домашние новости.

Помните, как раньше мы обменивались письмами и открытками? Только теперь письма доходят быстрее. Правда, и времени, чтобы напечатать письмо, мне нужно куда больше, да и письмо на бумаге, написанное живым почерком, получать было приятнее.

Нежданное письмо

Как-то утром я собиралась написать внучке, включила компьютер и увидела, что мне пришло новое письмо – кроме нее, мне никто раньше и не писал, иногда только рекламу присылали. А тут кто-то пишет, что я выиграла 5000 евро!

Сначала я не поверила – как так? Оказалось, что победителя выбирали среди тех, кто делал пожертвование пострадавшим от войны. Внучка как раз недавно писала, что по мере возможности переводит немного денег людям, которые остались без крова. В письме говорилось, что для получения выигрыша нужно сделать пожертвование в фонд, помогающий пострадавшим от войны, на сумму 690 евро.

Я несколько раз прочитала это письмо – там было точно сказано, что если я переведу эти деньги, то они помогут людям, а я потом получу за это пять тысяч евро. Я никогда не делала пожертвований через интернет, но если они помогут семьям, беженцам, то это же хорошо! Каждый день в новостях говорят об очередных обстрелах, что люди пострадали, дома разрушены. Люди бегут в чужие страны, и как им тут жить?