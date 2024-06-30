Новости Эстонии
30.06.2024, 19:37

„Меня это огорошило. Я не знала, что хотят убрать“. Водитель троллейбуса комментирует решение города ликвидировать „рогатый“ транспорт

 
Центр города избавится от контактной сети — новый тип контактных линий появится на отшибе
Центр города избавится от контактной сети — новый тип контактных линий появится на отшибе
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Власти Таллинна решили полностью вывести из эксплуатации старые троллейбусы и заменить их более современными аккумуляторными моделями. RusDelfi спросил водителей троллейбусов, как они отнеслись к этой новости.

Ольга, водитель троллейбуса с 20-летним стажем, работает на линии номер 5, обслуживающей маршрут Мустамяэ – Балтийский вокзал. О решении города отказаться от старых „рогатых“ троллейбусов отзывается с грустью: „Очень печально переходить на другой транспорт. Коллеги тоже расстроены“. В то же время она признает, что троллейбусы изношены и им нужна замена.

Под возможное сокращение попадают 102 водителя троллейбусов. Всем им будут предложены новые должности с возможностью бесплатного переобучения. Принять решение – уходить или переучиваться – нужно до 15 июля.

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