28.06.2024, 12:45
Самый обсуждаемый человек страны: достижения и провалы Каи Каллас на посту премьер-министра(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кая Каллас станет главой европейской дипломатии. Чем запомнилась на посту премьер-министра Эстонии реформистка, чей переезд теперь будоражит всех: сторонники радуются высокому посту в Брюсселе, а противники желают поскорее избавиться от нее на родине.
Кая Каллая покидает пост премьер-министра Эстонии. Руководить страной она начала в январе 2021 года. Люди ходили в масках, прививались от коронавируса и отвыкали от консервативного правительства EKRE, Isamaa и центристов. Наступил энергетический кризис. Цены на продукты, строительство и жизнь в целом - выросли, а зарплаты за ними не поспевали. Затем началась война в Украине. Новые реалии в сфере обороны и безопасности.
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