Новости Эстонии
28.06.2024, 12:45

Самый обсуждаемый человек страны: достижения и провалы Каи Каллас на посту премьер-министра

 (9)
Кая Каллас займет самую высокую должность, которую когда-либо занимал гражданин Эстонии.
Кая Каллас займет самую высокую должность, которую когда-либо занимал гражданин Эстонии.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Кая Каллас станет главой европейской дипломатии. Чем запомнилась на посту премьер-министра Эстонии реформистка, чей переезд теперь будоражит всех: сторонники радуются высокому посту в Брюсселе, а противники желают поскорее избавиться от нее на родине.

Кая Каллая покидает пост премьер-министра Эстонии. Руководить страной она начала в январе 2021 года. Люди ходили в масках, прививались от коронавируса и отвыкали от консервативного правительства EKRE, Isamaa и центристов. Наступил энергетический кризис. Цены на продукты, строительство и жизнь в целом - выросли, а зарплаты за ними не поспевали. Затем началась война в Украине. Новые реалии в сфере обороны и безопасности.

Кае Каллас выпало сложное время. Последний „нормальный“ год без эпидемий, военных действий и спада экономики был в далеком 2019-м. За три года на посту премьера, как и у любого политика, недочеты нокаутировали преимущества. Каллас стала спасительницей от консерваторов и войны. Уходит она, спасаясь от эстоноземельцев.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии