Самый обсуждаемый человек страны: достижения и провалы Каи Каллас на посту премьер-министра

Кая Каллая покидает пост премьер-министра Эстонии. Руководить страной она начала в январе 2021 года. Люди ходили в масках, прививались от коронавируса и отвыкали от консервативного правительства EKRE, Isamaa и центристов. Наступил энергетический кризис. Цены на продукты, строительство и жизнь в целом - выросли, а зарплаты за ними не поспевали. Затем началась война в Украине. Новые реалии в сфере обороны и безопасности.