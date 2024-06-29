„Помогите мне, я китайская беженка, меня взяли в заложники“. В посылке из эстонского интернет-магазина оказалась записка с просьбой о помощи

„Помогите мне, я китайская беженка, меня взяли в заложники, работаю без денег. Я не могу бежать. Спасите“. Такую записку, написанную с ошибками по-русски, обнаружил житель нашей страны в посылке, заказанной в эстонском интернет-магазине. Получатель обратился с заявлением в полицию.

Антон Клинк заказал через портал osta.ee комплект для предметной фотосъемки. Товар предлагало предприятие Sinu24, у которого Клинк уже не первый год приобретает товары. „Прочитав записку, я был в полном замешательстве“, - говорит получатель посылки, которому ранее приходилось слышать о том, что такие записки вкладывают в посылки из-за границы, но сам он столкнулся с этим впервые. „Невозможно поверить в то, что на складе у эстонского интернет-торговца прикован наручниками к радиатору выходец из Китая“, - говорит он. В социальных сетях Клинку посоветовали обратиться в полицию, что он и сделал.