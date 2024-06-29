29.06.2024, 09:32
„Помогите мне, я китайская беженка, меня взяли в заложники“. В посылке из эстонского интернет-магазина оказалась записка с просьбой о помощи(19)
Получатель обратился в полицию
ФОТО: Erakogu
Житель Эстонии, получив заказанный в интернет-магазине товар, обнаружил в нем записку с призывом о помощи.
„Помогите мне, я китайская беженка, меня взяли в заложники, работаю без денег. Я не могу бежать. Спасите“. Такую записку, написанную с ошибками по-русски, обнаружил житель нашей страны в посылке, заказанной в эстонском интернет-магазине. Получатель обратился с заявлением в полицию.
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