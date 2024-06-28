Новости Эстонии
28.06.2024, 11:17

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На пятницу придется пик жары. Температура повсеместно превысит +30, а местами она повысится до рекордных +34-35°C

 
Каков в Эстонии абсолютный температурный рекорд?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

На пятницу придется пик жары нынешней волны тепла: местами температура повысится до рекордных для Эстонии отметок.

Если вчера температура превысила 30-градусную отметку местами, то на сегодня синоптики обещают, что термометр покажет не менее +30 по всей Эстонии. Жара затронет и острова, лишь на открытом побережье температура воздуха составит +24 градуса.

До обеда в Эстонии будет солнечная и сухая погода. После обеда появятся облака, кое-где возможные кратковременные дожди, есть вероятность грозы.

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