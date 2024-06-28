Розничные продажи в Эстонии продолжают падать

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли в мае более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год объем продаж сократился на 8%. „Объем продаж сократился в большинстве отраслей, на уровне прошлого года он остался лишь у аптек и магазинов косметических товаров“, — добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, т. е. на 15%, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. Объем продаж сократился также на 12% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 7% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах, и на 4% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж сократился также на 3% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги).

По сравнению с маем прошлого года объем продаж у продовольственных магазинов сократился на 2%, а у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился на 1%.

В мае объем продаж у предприятий розничной торговли вырос по сравнению с апрелем на 7%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж уменьшился по сравнению с прошлым месяцем на 1%.

За первые пять месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%.

Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.