27.06.2024, 23:01
ВИДЕО | В Таллинне на пляже Пикакари загорелся скутер(2)
В столичном микрорайоне Пальясааре на пляже Пикакари сегодня вечером загорелся скутер.
Дежурный пресс-секретарь Северного спасательного центра сообщил Delfi, что около 20 часов в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании скутера на пляже Пикакари.
„На скутере был один человек, на нем был спасательный жилет, и он смог самостоятельно добраться до берега“, - сообщили в спасательной службе. Возгорание было потушено.
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