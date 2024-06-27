ЧП и криминал
27.06.2024, 23:01

ВИДЕО | В Таллинне на пляже Пикакари загорелся скутер

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В столичном микрорайоне Пальясааре на пляже Пикакари сегодня вечером загорелся скутер.

Дежурный пресс-секретарь Северного спасательного центра сообщил Delfi, что около 20 часов в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании скутера на пляже Пикакари.

„На скутере был один человек, на нем был спасательный жилет, и он смог самостоятельно добраться до берега“, - сообщили в спасательной службе. Возгорание было потушено.

Põleng Paljassaares

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