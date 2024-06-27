Таллиннский административный суд приостановил запуск нового маслозавода Eesti Energia(3)
В среду, 26 июня, Таллиннский административный суд принял апелляцию экологической организации Fridays For Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) и приостановил действие комплексного разрешения, выданного новому заводу по производству сланцевого масла госкомпании Eesti Energia, до 12 июля, до этого срока Enefit Power (дочерняя фирма Eesti Energia) не сможет запустить новый завод, пишет rus.err.ee.
В конце мая Департамент окружающей среды выдал временное комплексное экологическое разрешение новому заводу по производству сланцевого масла. Разрешение выдано на 10 лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду.
25 июня организация Fridays for Future Eesti подала две апелляции, чтобы оспорить выдачу комплексного разрешения: одну представила НКО Loodusvõlu, а другую - индивидуально активистка движения Эло-Леэ Маран.
Наряду с апелляциями подали и ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы работа маслозавода была приостановлена на время судебного разбирательства. Ходатайство обосновали тем, что уже в ходе судебного разбирательства работа маслозавода увеличит выбросы парниковых газов в стране более чем на 800 тысяч тонн в год, что сократит углеродный бюджет Эстонии на 1,1-1,8 процента в год.
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