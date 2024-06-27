Таллиннский административный суд приостановил запуск нового маслозавода Eesti Energia

В конце мая Департамент окружающей среды выдал временное комплексное экологическое разрешение новому заводу по производству сланцевого масла. Разрешение выдано на 10 лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду.

25 июня организация Fridays for Future Eesti подала две апелляции, чтобы оспорить выдачу комплексного разрешения: одну представила НКО Loodusvõlu, а другую - индивидуально активистка движения Эло-Леэ Маран.

Наряду с апелляциями подали и ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы работа маслозавода была приостановлена на время судебного разбирательства. Ходатайство обосновали тем, что уже в ходе судебного разбирательства работа маслозавода увеличит выбросы парниковых газов в стране более чем на 800 тысяч тонн в год, что сократит углеродный бюджет Эстонии на 1,1-1,8 процента в год.

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