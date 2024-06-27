Компания Eesti Gaas открыла свою первую солнечную электростанцию в Латвии

„Газ – важная составляющая в сфере возобновляемых источников энергии, а Латвия – важный рынок для нас. Наша цель – диверсифицировать энергетический портфель и вывести на рынок новые мегаватты. Мы регулярно оцениваем различные проекты и направления в области возобновляемой энергии, которые будут развиваться в ближайшие годы, и видим потенциал в солнечной и ветровой энергетике, а также в производстве биометана“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Каждый новый проект возобновляемой энергетики приближает Латвию к стабильным и доступным ценам на энергию для жителей и бизнеса, создает рабочие места и способствует экономическому развитию. Распределенный портфель производства энергии, включающий солнце, ветер, биогаз, а в будущем также водород и другие источники, позволит укрепить независимость страны от внешних воздействий“, - заявил министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис.

Новая солнечная электростанция Eesti Gaas расположена недалеко от Лиепаи - в Нице, одном из самых солнечных регионов Латвии, а площадь станции составляет 5,3 га. Солнечный парк, состоящий из почти 7000 панелей, будет производить 4,5 ГВт-ч энергии в год. Солнечная электростанция построена в сотрудничестве с SIA „OMS“, одним из крупнейших строителей электроустановок в Курземском регионе. Солнечная электростанция построена на рыночных условиях, без государственных субсидий, компания Eesti Gaas инвестировала в строительство 2,5 миллиона евро.

Компания Eesti Gaas начала производить электроэнергию с помощью солнца в 2019 году, когда вместе с принадлежащим городу Пярну предприятием запустила на бывшей свалке Ряэма крупнейший на тот момент солнечный парк в Эстонии. Пярнуская солнечная электростанция состоит из 13 000 панелей, мощность которых достигает 4,7 мегаватт. Eesti Gaas также построила для своих клиентов около двадцати небольших солнечных электростанций по всей Эстонии.