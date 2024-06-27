Каллас на встрече со Столтенбергом: на саммите в Вашингтоне мы должны принять смелые решения

„На саммите в Вашингтоне нам необходимо принять смелые решения, которые обеспечат долгосрочную безопасность наших людей и евро-атлантического региона“, - сказала премьер-министр на состоявшейся после встречи пресс-конференции. „НАТО остается самым успешным оборонным альянсом в истории. В нынешнем юбилейном году самым большим подарком для НАТО стали бы решения, отражающие новую реальность в сфере безопасности“.

По словам Каллас, поддержка Украины также является основой долгосрочной политики в сфере обороны и сдерживания. „Цена, которую мы платим за поддержку Украины, невелика по сравнению с тем, что последует, если российская агрессия достигнет своих целей“, - сказала она.

Премьер-министр также подчеркнула, что принятые на саммите в Вашингтоне решения по Украине должны поддержать путь Украины к членству в альянсе. „Главный урок последних десятилетий заключается в том, что серые зоны безопасности порождают новые конфликты. Мы должны показать своими словами и делами, что путь Украины в НАТО необратим“, - сказала она.

В конце встречи Каллас также поблагодарила Столтенберга за отличную работу на посту генерального секретаря НАТО. Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО 1 октября 2014 года, и осенью этого года он передаст свои полномочия Марку Рютте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.