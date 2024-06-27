ТАБЛИЦА | В пятницу температура местами поднимется до +33. Смотрите, какая сейчас ситуация на пляжах страны!

Страны Балтии, в том числе и Эстония, находятся в зоне действия антициклона, который обеспечивает нам солнечную и жаркую погоду. Если в четверг(27.06), по прогнозу синоптиков, столбик термометра поднимался у нас до +30 градусов, то в пятницу жара усилится.