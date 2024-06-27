Новости Эстонии
27.06.2024, 20:15

ТАБЛИЦА | В пятницу температура местами поднимется до +33. Смотрите, какая сейчас ситуация на пляжах страны!

 
На многих пляжах вода уже очень теплая
На многих пляжах вода уже очень теплая
ФОТО: TIINA KÕRTSINI | ÕHTULEHT

Страны Балтии, в том числе и Эстония, находятся в зоне действия антициклона, который обеспечивает нам солнечную и жаркую погоду. Если в четверг(27.06), по прогнозу синоптиков, столбик термометра поднимался у нас до +30 градусов, то в пятницу жара усилится.

В пятницу (28.06) область высокого давления будет медленно смещаться за Чудское озеро, но в течение дня в Эстонии будет сохраняться в основном сухая погода.

Лишь к вечеру с Балтики к нам подойдет область низкого давления вместе с дождевой облачностью. Усилится ветер южных направлений.

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