27.06.2024, 20:15
ТАБЛИЦА | В пятницу температура местами поднимется до +33. Смотрите, какая сейчас ситуация на пляжах страны!
ФОТО: TIINA KÕRTSINI | ÕHTULEHT
Страны Балтии, в том числе и Эстония, находятся в зоне действия антициклона, который обеспечивает нам солнечную и жаркую погоду. Если в четверг(27.06), по прогнозу синоптиков, столбик термометра поднимался у нас до +30 градусов, то в пятницу жара усилится.
В пятницу (28.06) область высокого давления будет медленно смещаться за Чудское озеро, но в течение дня в Эстонии будет сохраняться в основном сухая погода.
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