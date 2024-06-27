Отказ от российского рынка стал болезненным ударом по экспорту пивоваренной компании Saku Õlletehas

„Весь прошлый год прошел для Saku Õlletehas под знаком различных вызовов, схожих с теми, что стояли перед многими эстонскими предприятиями пищевой промышленности - рост цен на сырье и цен в целом, а также снижение объемов продаж на внутреннем рынке и экспорта, - сказал Яан Хярмс, член правления Saku Õlletehas. -В целом объем продаж в литрах снизился на 5 % на внутреннем рынке и на целых 32 % на экспортных рынках, но, тем не менее, нам удалось сохранить оборот на уровне прошлого года - 72,2 миллиона евро“.

„Поскольку внутренний рынок Эстонии в течение многих лет остается довольно стабильным или потихоньку сокращается, Saku Õlletehas на протяжении многих лет вкладывал значительные средства в экспорт. Однако в 2023 году наши экспортные продажи упали на треть, до 35 миллионов литров, - говорит Яан Хярмс. - В значительной степени за этим стоит начавшаяся в 2022 году война в Украине и последовавший за ней отказ от российского рынка. В то же время восстановлению экспорта и поиску новых рынков препятствует значительный рост цен на сырье - почти на 20 процентов, - так как на многих рынках мы уже не можем быть достаточно конкурентоспособными по цене“.

Среднее число сотрудников Saku Õlletehas в 2023 году составило 292 человека. Расходы на рабочую силу выросли за год примерно на 2 % и достигли 10,7 млн евро.

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