01.07.2024, 11:15
Известный врач и экс-канцлер многие годы уклоняется от уплаты долгов. В суд он не явился(1)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Судебная сага Яана Рюйманна началась в 2011 году, когда Харьюский уездный суд признал его банкротом. Тогда Рюйтманн задолжал людям почти полмиллиона. В 2017 году суд признал его виновным в сокрытии доходов и приговорил к 10 месяцам лишения свободы условно. По данным газеты Õhtuleht высокопоставленный врач скрыл доход в размере более полумиллиона евро.
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