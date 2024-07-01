ЧП и криминал
01.07.2024, 11:15

Известный врач и экс-канцлер многие годы уклоняется от уплаты долгов. В суд он не явился

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В суде должника не дождались...
В суде должника не дождались...
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

В четверг, 27 июня, состоялось судебное заседание по делу обанкротившегося известного эстонского врача и бывшего канцлера министерства Яана Рюйманна, которого обвиняют в уклонении от уплаты долгов. Так как мужчина попал предыдущим вечером в больницу, заседание оказалось коротким, пишет Ärileht.

Судебная сага Яана Рюйманна началась в 2011 году, когда Харьюский уездный суд признал его банкротом. Тогда Рюйтманн задолжал людям почти полмиллиона. В 2017 году суд признал его виновным в сокрытии доходов и приговорил к 10 месяцам лишения свободы условно. По данным газеты Õhtuleht высокопоставленный врач скрыл доход в размере более полумиллиона евро.

Год спустя Рюйтманн опять оказался в суде, потому что вновь не известил банкротного управляющего о своих доходах. Суд всё-таки проявил гуманность и добавил к предыдущему наказанию один год.

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