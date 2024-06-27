Эстонский теннисист пробился в основную сетку Уимблдона

В четверг, 27 июня, в финале квалификации он обыграл 32-летнего австралийца Джеймса Дакворта - 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 39 минут.

Дакворт (ATP, 78), посеянный в квалификационном турнире под четвертым номером, считался фаворитом этого противостояния. В январе 2022 года он занимал наивысшее в своей карьере 46-е место в мировом рейтинге.

В основной сетке одного из четырех турниров категории „Большой шлем“ Марк Лаял выступит впервые в карьере. Ранее он по разу попадал в квалификацию трех других турниров Большого шлема - Открытого чемпионата США, Australian Open и Roland Garros, не сумев выиграть ни одного матча.

Поединки основной сетки Уимблдонского теннисного турнира пройдут с 1 по 14 июля, а жеребьевка назначена на пятницу, 28 июня.

У мужчин действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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