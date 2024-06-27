27.06.2024, 16:23
Маргус Цахкна выполнил решение ERJK и вернул государству деньги(4)
ФОТО: Erakogu
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) постановила в мае, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) получил запрещенное пожертвование, заплатив за известного блогера во время визита в Индию из денег министерства, и теперь он должен вернуть потраченную на блогера сумму обратно. Перед июньскими праздниками Цахкна сообщил комиссии, что выполнил ее решение.
Сегодня из ERJK сообщили Delfi, что Цахкна 21 июня представил комиссии платежное поручение, которым подтвердил, что вернул запрещенное пожерствование в сумме 1490,01 евро в тот же день Министерству иностранных дел.
Уже заказано?