Новости Эстонии
27.06.2024, 16:23

Маргус Цахкна выполнил решение ERJK и вернул государству деньги

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Посол Эстонии в Индии Марье Лууп, Маргус Цахкна и Карл-Густав Курн
Посол Эстонии в Индии Марье Лууп, Маргус Цахкна и Карл-Густав Курн
ФОТО: Erakogu

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) постановила в мае, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) получил запрещенное пожертвование, заплатив за известного блогера во время визита в Индию из денег министерства, и теперь он должен вернуть потраченную на блогера сумму обратно. Перед июньскими праздниками Цахкна сообщил комиссии, что выполнил ее решение.

Сегодня из ERJK сообщили Delfi, что Цахкна 21 июня представил комиссии платежное поручение, которым подтвердил, что вернул запрещенное пожерствование в сумме 1490,01 евро в тот же день Министерству иностранных дел.

Напомним, что в конце марта ERJK инициировала процедуру расследования решения Цахкна привлечь к визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна. Комиссия выясняла, был ли заключен договор между Цахкна и Курном, и на каком основании создатель контента был включен в визит. Председатель ERJK Лийза Овийр тогда сообщила Delfi, что процедура была инициирована на основании опубликованных в СМИ материалов. „Этим основанием является вопрос, можно ли использовать государственные средства для пиара политика“, - сказала она.

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