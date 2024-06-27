ИССЛЕДОВАНИЕ | Какие магазины посещают в основном русскоязычные, а какие - малообеспеченные покупатели?

В начале 21-го века в небольшом эстонском городе или деревне открытие нового магазина - это всегда большое событие, которое не пропустят ни дамы преклонного возраста, ни юнцы на самокатах. Издание Maaleht решило выяснить, какие магазины больше всего нравятся людям и как засилье крупных торговых сетей влияет на маленькие деревенские магазинчики.