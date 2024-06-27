Новости Эстонии
27.06.2024, 20:59

ИССЛЕДОВАНИЕ | Какие магазины посещают в основном русскоязычные, а какие - малообеспеченные покупатели?

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Магазины какой торговой сети вам нравятся?
Магазины какой торговой сети вам нравятся?
ФОТО: Erki Pärnaku

В начале 21-го века в небольшом эстонском городе или деревне открытие нового магазина - это всегда большое событие, которое не пропустят ни дамы преклонного возраста, ни юнцы на самокатах. Издание Maaleht решило выяснить, какие магазины больше всего нравятся людям и как засилье крупных торговых сетей влияет на маленькие деревенские магазинчики.

Для того чтобы определить самые популярные бренды, компания Kantar Emor провела онлайн-опрос. Респондентам предлагалось выбрать из списка до пяти наиболее привлекательных для них товарных знаков. Всего выборка включала более 160 названий и логотипов.

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