Мирзоян: Армении важна поддержка Эстонии в стремлении стать членом ЕС

В ходе встречи Хуссар сказал, что Эстония по-прежнему поддерживает демократию в Армении и стремление страны вступить в Европейский союз.

Хуссар отметил, что Эстония и Армения поддерживают очень хорошие отношения, и напомнил об успешном и содержательном визите армянского коллеги в марте. „С прошлого года Армения вновь стала для Эстонии приоритетным государством с точки зрения сотрудничества в сфере развития. Мы сосредоточились на оказании поддержки в сфере образования и развития демократии“, – сказал Хуссар.

Страны ведут успешное сотрудничество, в том числе в сфере ИТ, космических технологий, образования и культуры.

Мирзоян также положительно отозвался о сотрудничестве двух стран. „Наши государства исторически объединяет чувство взаимной симпатии“, – сказал министр иностранных дел Армении. По его словам, Армении важна поддержка Эстонии в стремлении стать членом ЕС и частью демократического мира.

Участники встречи также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и факторы, влияющие на ее развитие. Хуссар подчеркнул, что Эстония считает важным найти мирное решение конфликта в регионе.

Хуссар и Мирзоян подробно остановились на войне России в Украине и обсудили изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в мире. Хуссар отметил, что победа Украины и дальнейшая международная изоляция России имеют ключевое значение с точки зрения обеспечения чувства уверенности в отношениях между государствами.

Во встрече принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Арменией Мати Райдма.

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