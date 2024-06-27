ВИДЕО | Маргус Цахкна на пресс-конференции правительства: быстро потребуется ясность, кто будет руководить правительством(23)
27 июня в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие министр иностранных дел Маргус Цахкна („Eesti 200“) и министр социальной защиты Сигне Рийсало („Партия реформ“).
Пресс-конференция началась с выступления Маргуса Цакхна.
По словам министра, если премьер-министр Кая Каллас получит высокий пост в Еврокомиссии, то это окажет влияние на эстонскую политику. Понятно, что на двух стульях ей не усидеть. „Если премьер-министр уйдет, правительство должно подать в отставку“. - считает Цахкна.
Позже, отвечая на вопрос журналиста, Цахкна отметил: „Если Кая Каллас получит высокий пост, возникнет вопрос, кто станет будущим премьер-министром и как будет выглядеть правительство, и этот вопрос — Партии реформ“.
По словам министра иностранных дел, если предложение занять высокий пост в Еврокомиссии на самом деле поступит Кае Каллас, то „быстро нужна будет ясность в отношении будущего — кто будет руководить правительством и какое это будет правительство“.
Министр также сообщил, что в ЕС достигнута договоренность о передаче Украине в этом году дивидендов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд. Глава МИД рассказал о содержании 14-го пакета санкций в отношении России и начале переговоров о вступлении в ЕС Молдовы и Украины, а также информировал о позиции ЕС в отношении Грузии и Армении.
Цахкна сообщил, что правительство приняло решение сохранить максимальный размер учебного кредита на нынешнем уровне — 3000 евро. Но есть понимание, что в будущем его следует увеличить.
Сигне Рийсало отметила, что правительство подготовило и отправило на согласование законопроект, который касается пенсии по потере кормильца. Сейчас наблюдается неравное отношение к детям, получающим такую пенсию. Поэтому правительство хочет перейти от выплаты пенсии к выплате пособия по потере кормильца, чтобы отношение ко всем детям было равное. В результате 90% получателей пенсии по потере кормильца будут получать сумму выше, ежемесячно она будет составлять 343 евро. Изменится и возраст получения пособия. Новшество планируется ввести с 1 октября 2026 года.
Говоря о финансовых вопросах, оба министра отметили, что многие из них требуют довольно быстрого политического решения. Работа в этом направлении идет. В конце сентября бюджет и бюджетная стратегия должны быть переданы в Рийгикогу.
Отвечая на вопрос, что будет дальше с автоналогом, после того, как президент не стал провозглашать соответствующий закон, Цахкна сказал, что позиция его партии Eesti 200 следующая: нужно спокойно рассмотреть этот вопрос, привести закон в порядок, после чего Рийгикогу мог бы собраться летом на внеочередное заседание.
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