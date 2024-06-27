ЧП и криминал
27.06.2024, 10:43

ФОТО И ВИДЕО | В ночь на четверг в крупном торговом центре Ласнамяэ произошел пожар

 (11)
добавлены фото в 13:00

В ночь на четверг (27 июня) в столичном районе Ласнамяэ в торговом центре Kärberi keskus произошел пожар, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Информацию о пожаре спасатели получили в 2.25. На месте выяснилось, что загорелся контейнер для макулатуры (использованной старой бумаги) и огонь перекинулся на деревянный фасад здания.

В 3.44 пожар был локализован, пожарные начали вскрывать конструкции стены и крыши, чтобы проверить, не распространился ли огонь внутрь здания.

Огонь далее в здание не проник. Помещения торгового центра проветрили, и затем здание передали представителю объекта, который далее будет предпринимать меры по его восстановлению.

Пожар в торговом центре Kärberi keskus

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии