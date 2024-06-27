ФОТО И ВИДЕО | В ночь на четверг в крупном торговом центре Ласнамяэ произошел пожар

Информацию о пожаре спасатели получили в 2.25. На месте выяснилось, что загорелся контейнер для макулатуры (использованной старой бумаги) и огонь перекинулся на деревянный фасад здания.

В 3.44 пожар был локализован, пожарные начали вскрывать конструкции стены и крыши, чтобы проверить, не распространился ли огонь внутрь здания.

Огонь далее в здание не проник. Помещения торгового центра проветрили, и затем здание передали представителю объекта, который далее будет предпринимать меры по его восстановлению.

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