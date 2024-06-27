Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Мярт лысый, рост 190 см, худощавого телосложения. В момент, когда его видели в последний раз, на нем были роликовые коньки, на пальце — кольцо с красным камнем. Может носить кольцо в носу.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или на адрес электронной почты erik.rand@politsei.ee.

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