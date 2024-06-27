Пропавший в Нарве восьмилетний мальчик найден, с ним все в порядке

Вечером, в 22:00, родственники сообщили в полицию, что Алексей сегодня около 12:00 ушел из дома и не вернулся. Телефон Алексея дома, и его родственники понятия не имеют, где он может находиться.

Полиция проверила различные возможные места пребывания ребенка, но мальчика не нашли. После полуночи полиция и волонтеры сообщилли, то мальчик найден, с ним все в порядке.

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