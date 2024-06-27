27.06.2024, 00:30
Пропавший в Нарве восьмилетний мальчик найден, с ним все в порядке
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поиске пропавшего в Нарве 8-летнего Алексея, который сегодня около 12 часов утра вышел из дома и не вернулся.
Вечером, в 22:00, родственники сообщили в полицию, что Алексей сегодня около 12:00 ушел из дома и не вернулся. Телефон Алексея дома, и его родственники понятия не имеют, где он может находиться.
Полиция проверила различные возможные места пребывания ребенка, но мальчика не нашли. После полуночи полиция и волонтеры сообщилли, то мальчик найден, с ним все в порядке.
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