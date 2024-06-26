В Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

Движение поездов на участке приостановлено.

Как сообщили „Интерфаксу“ в экстренных службах, с рельсов сошли девять из 14 вагонов. По предварительным данным, это произошло на фоне экстренного торможения состава. По словам источника агентства, пострадали несколько человек. Им оказывают помощь.

На место аварии выехал глава Коми Владимир Уйба. В Следственном комитете заявили, что, по предварительной информации, погибших в результате аварии нет, информация о пострадавших уточняется. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (часть 1 статьи 263 УК).

К месту аварии также выехали врачи, но они пока не могут добраться до пострадавших из-за бездорожья, сообщили в Минздраве Коми. Пассажиров эвакуируют с помощью вспомогательного состава. Некоторые из них, как утверждает телеграм-канал Mash, пошли пешком по путям до станции в городе Инта. Там для пассажиров сошедшего с рельсов поезда организовали два пункта временного размещения.

По данным СМИ и телеграм-каналов, в результате схода вагонов пострадали 70 человек. Глава Коми Владимир Уйба сообщил о 20 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Всего в поезде находились 232 пассажира, сообщила РЖД. Предварительной причиной аварии компания назвала подмыв железнодорожного полотна после обильных осадков.

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