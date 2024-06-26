На погранпунктах Лухамаа и Койдула образовались многодневные автомобильные очереди

Хуйк пояснил, что на эстонской стороне суточная пропускная способность на погранпунктах Лухамаа и Койдула составляет около 150 грузовиков в обоих направлениях из-за санкционных проверок, в то же время на российской стороне суточная пропускная способность составляет около 40 грузовиков и примерно столько же легковых автомобилей.

В среду около 16:00 на погранпункте Лухамаа в очереди стояло 495 грузовиков, из них 321 - в живой очереди. Легковых автомобилей было 73, из них 39 - в живой очереди. Ближайшая возможность забронировать время пересечения границы - 11 июля.

В то же время на погранпункте Койдула в очереди находился 291 грузовик, из них 187 - в живой очереди. Ближайшая возможность забронировать время пересечения границы - 10 июля.

У погранпункта в Нарве вновь образовалась длинная очередь, но пересечение границы налаживается.

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