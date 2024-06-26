Новости Эстонии
26.06.2024, 18:31

Март Хельме о решении Арнольда Рюйтеля покинуть EKRE: жаль, что до этого он не связался с нами

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

„Мне жаль. Мне вдвойне жаль, что до этого он не разобрался в том, что на самом деле происходит в EKRE“, - вздыхает Март Хельме, узнав, что Арнольд Рюйтель больше не состоит в партии. Хельме предполагает, что этот шаг был сделан в первую очередь по просьбе Ингрид Рюйтель, которая также вышла из партии.

По словам Хельме, Арнольд Рюйтель уже в течение некоторого времени не участвовал в работе партии. „Возраст, здоровье или что-то другое“, - говорит он.

Хельме-старший сожалеет, что в до принятия решения Рюйтель не связался с Мартином Хельме, чтобы вместе поговорить о том, что происходит в партии. „Чтобы заранее разобраться. Почему Яак Валге и другие были исключены из партии. Каковы были причины и проблемы, и что нам делать дальше, - размышляет он. - Уходить вот так - это, возможно, не самый солидный поступок“.

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