Март Хельме о решении Арнольда Рюйтеля покинуть EKRE: жаль, что до этого он не связался с нами

По словам Хельме, Арнольд Рюйтель уже в течение некоторого времени не участвовал в работе партии. „Возраст, здоровье или что-то другое“, - говорит он.

Хельме-старший сожалеет, что в до принятия решения Рюйтель не связался с Мартином Хельме, чтобы вместе поговорить о том, что происходит в партии. „Чтобы заранее разобраться. Почему Яак Валге и другие были исключены из партии. Каковы были причины и проблемы, и что нам делать дальше, - размышляет он. - Уходить вот так - это, возможно, не самый солидный поступок“.