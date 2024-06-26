26.06.2024, 18:31
Март Хельме о решении Арнольда Рюйтеля покинуть EKRE: жаль, что до этого он не связался с нами(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мне жаль. Мне вдвойне жаль, что до этого он не разобрался в том, что на самом деле происходит в EKRE“, - вздыхает Март Хельме, узнав, что Арнольд Рюйтель больше не состоит в партии. Хельме предполагает, что этот шаг был сделан в первую очередь по просьбе Ингрид Рюйтель, которая также вышла из партии.
По словам Хельме, Арнольд Рюйтель уже в течение некоторого времени не участвовал в работе партии. „Возраст, здоровье или что-то другое“, - говорит он.
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