Пропавший на прошлой неделе в Тойла мужчина вышел на связь
В прошлую среду, 26 июня, полиция попросила помощи в поисках 42-летнего мужчины из волости Тойла, который ушел с работы 21 июня и не вернулся домой. Его телефон был выключен.
Полиция связалась с родственниками и проверила различные места, где он может находиться, как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви. Отмечалось, что в последний раз его видели 21 июня, когда он направлялся из Уйкала в сторону Йыхви, но до сих пор о нем ничего не известно.
Полиция обратилась с просьбой ко всем, кто видел пропавшего или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112 или написать по адресу reigo.niglas@politsei.ee.
В понедельник, 1 июля, поступило сообщение, что близким удалось выйти с мужчиной на контакт и с ним все нормально.
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