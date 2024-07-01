Пропавший на прошлой неделе в Тойла мужчина вышел на связь

Полиция связалась с родственниками и проверила различные места, где он может находиться, как в Кохтла-Ярве, так и в Йыхви. Отмечалось, что в последний раз его видели 21 июня, когда он направлялся из Уйкала в сторону Йыхви, но до сих пор о нем ничего не известно.