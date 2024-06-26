Арнольд Рюйтель покинул EKRE

По данным Коммерческого регистра, Рюйтель покинул партию сегодня, а его жена - вчера, 25 июня.

96-летний Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии с 2001 по 2006 год. В 1994-м стал одним из основателей и председателем Эстонской партии селян (Eesti Maarahva Erakond). С 1999 года партия стала называться Народный союз Эстонии (его Рюйтель возглавлял до 2000 года), а в 2012-м - EKRE.

„Арнольд Рюйтель счел, что EKRE превратилась в партию, почетным председателем которой он больше быть не может“, - прокомментировал новость Хенн Пыллуаас. Он уточнил, что узнал о решении Рюйтеля от журналиста, но понимал, что такое решение может быть принято.

„Это очень печальная новость, - сказал Яак Мадисон, который, как и Пыллуаас, покинул EKRE. Депутат Европарламента отметил заслуги Рюйтеля в восстановлении независимости Эстонии и его работу на посту президента. - То, что он покидает EKRE, очень важно. Это должно заставить нынешних членов, особенно ведущих членов и председателя партии, задуматься о том, является ли выбранная в настоящее время стратегия концентрации власти в партии самой лучшей и помогает ли она отстаивать благополучие эстонского государства и народа“.

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