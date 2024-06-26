RusDelfi в Тарту! Приходите на встречу с читателями 4 июля

RusDelfi будет работать из Тарту в начале июля в рамках проекта „Тарту - Культурная столица Европы“. Журналисты напишут репортажи о городе и его жителях, снимут видеосюжеты об актуальных проблемах и пообщаются с читателями портала. Встреча под названием „Журналистика в эпоху кризисов“ пройдет 4 июля в 17:00 (Uus 54). Мероприятие бесплатное.

На месте будет главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, который расскажет об устройстве редакции и нашей работе. Один из лучших русскоязычных фактчекеров Илья Бер научит вас отделять правду от лжи в интернете. Репортер Роман Старапопов, у которого за плечами сотни дней работы из воюющей Украины, вспомнит самые запоминающиеся инциденты из своих командировок. Шеф-редактор RusDelfi Виталий Бесчастный будет рад поговорить о роли классической журналистики в XXI веке и собрать комментарии зрителей для будущих текстов. Мероприятие пройдет в формате живого общения, где каждый сможет задать вопрос или предложить тему для материала.

Помимо этого журналисты RusDelfi будут несколько дней работать из университетского города. В планах сделать несколько интервью с представителями местной власти, снять репортажи о проблемах с общежитиями, поговорить с общественными деятелями и узнать Тарту чуть-чуть получше, чтобы в будущем чаще освещать события второго по величине города Эстонии.

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