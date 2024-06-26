Еще четверо членов банды Джокера пошли на соглашение. Главарь согласился на срок почти в шесть лет

В Харьюском уездном суде сегодня было передано суду соглашение по обвинению Валерия Рамъялга по кличке Джокер. Согласно договоренности между защитой и обвинением, Рамъялгу за организацию преступного сообщества назначается наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и семь месяцев, из которых он отбыл уже год из два месяца, находясь под стражей с момента задержания.