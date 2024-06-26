26.06.2024, 16:41
Еще четверо членов банды Джокера пошли на соглашение. Главарь согласился на срок почти в шесть лет
ФОТО: | Delfi Meedia
В согласованном сторонами уголовного процесса наказании учли обстоятельство, что Джокер активно способствовал раскрытию преступления и сдал государству 100 000 евро. Теперь суд будет решать, утверждать ли соглашение.
В Харьюском уездном суде сегодня было передано суду соглашение по обвинению Валерия Рамъялга по кличке Джокер. Согласно договоренности между защитой и обвинением, Рамъялгу за организацию преступного сообщества назначается наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и семь месяцев, из которых он отбыл уже год из два месяца, находясь под стражей с момента задержания.
Уже заказано?