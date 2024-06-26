ЧП и криминал
26.06.2024, 16:41

Еще четверо членов банды Джокера пошли на соглашение. Главарь согласился на срок почти в шесть лет

 
Валерий Рамъялг (справа) сможет ходатайствовать об УДО уже через полтора года
Валерий Рамъялг (справа) сможет ходатайствовать об УДО уже через полтора года
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В согласованном сторонами уголовного процесса наказании учли обстоятельство, что Джокер активно способствовал раскрытию преступления и сдал государству 100 000 евро. Теперь суд будет решать, утверждать ли соглашение.

В Харьюском уездном суде сегодня было передано суду соглашение по обвинению Валерия Рамъялга по кличке Джокер. Согласно договоренности между защитой и обвинением, Рамъялгу за организацию преступного сообщества назначается наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и семь месяцев, из которых он отбыл уже год из два месяца, находясь под стражей с момента задержания.

Прокурор Райго Аас пояснил, что при определении меры наказания были учтены два обстоятельства, смягчающие наказание. Одно них них — содействие в раскрытии преступления. А именно, Рамъялг дал на предварительном следствии немало показаний.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии