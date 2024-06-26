ЧП и криминал
26.06.2024, 14:56

В Хаапсалу разгулялись похитители флагов: пострадало даже отделение полиции

 
Возбуждено уголовное дело об осквернении госсимвола
Флаг ЭР. Иллюстративный снимок
Флаг ЭР. Иллюстративный снимок
ФОТО: MARTIN AHVEN | ÕHTULEHT

В период прошедших праздников в Хаапсалу произошли сразу две кражи государственных флагов, пишет Maaleht со ссылкой на Lääne elu. Возбуждено также уголовное дело по статье об осквернении официального символа Эстонской Республики.

„В воскресенье вечером был украден флаг со здания Хаапсалуского отделения полиции, а рано утром в понедельник полиция получила сообщение, что флаг вместе с флагштоком был украден с многоквартирного дома на улице Метса“, - сообщает газета.

Полиция получила рано утром в понедельник информацию о том, что два молодых человека 24 лет и один 20-летний передвигаются по городу, волоча флаг по земле.

Подробнее читайте в Lääne Elu.

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