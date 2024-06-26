В Хаапсалу разгулялись похитители флагов: пострадало даже отделение полиции

„В воскресенье вечером был украден флаг со здания Хаапсалуского отделения полиции, а рано утром в понедельник полиция получила сообщение, что флаг вместе с флагштоком был украден с многоквартирного дома на улице Метса“, - сообщает газета.

Полиция получила рано утром в понедельник информацию о том, что два молодых человека 24 лет и один 20-летний передвигаются по городу, волоча флаг по земле.

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