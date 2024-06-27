Новости Эстонии
27.06.2024, 13:24

Слежка, насилие и взрывы. Нерадивый работник из Украины после своего увольнения стал вымогать деньги у бывшего работодателя

 

Историю строителя, который рассорился с работодателем и решил разобраться с проблемой радикально, взявшись за изготовление огнестрельного оружия и коктейля Молотова, рассказывает еженедельник Eesti Ekspress.

Виктор*, живущий неподалеку от Таллинна, не первый год занимается строительным бизнесом. Где-то за неделю до рождества 2022 года дети Виктора заметили автомобиль, разъезжающий около их дома.

Виктор, выслушав детей, поначалу не обратил внимания на их слова. Но рано утром 19 декабря, выгуливая собаку, он заметил автомобиль, припаркованный позади сада.

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