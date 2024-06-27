27.06.2024, 13:24
Слежка, насилие и взрывы. Нерадивый работник из Украины после своего увольнения стал вымогать деньги у бывшего работодателя
Историю строителя, который рассорился с работодателем и решил разобраться с проблемой радикально, взявшись за изготовление огнестрельного оружия и коктейля Молотова, рассказывает еженедельник Eesti Ekspress.
Виктор*, живущий неподалеку от Таллинна, не первый год занимается строительным бизнесом. Где-то за неделю до рождества 2022 года дети Виктора заметили автомобиль, разъезжающий около их дома.
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