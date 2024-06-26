ФОТО | В Таллинне пришвартовался французский десантный корабль

Французский корабль типа „Мистраль“ используется для высадки десантных войск, соединения и объединения разнородных сил. На нем одновременно могут располагаться вертолеты, десантные баржи, грузовики, танки и до 900 солдат. В эксплуатации корабль находится с 2005 года. В длину он около 200 метров, в ширину 32 метра.

Три подобных корабля состоят в вооружении ВМС Франции. Еще два у Египта. Всего в строю пять „Мистралей“.

Примечательно, что договор на покупку подобного судна был подписан между Францией и Россией в 2011 году. Контракт расторгли в 2015 году.