26.06.2024, 14:03
ФОТО | В Таллинне пришвартовался французский десантный корабль(25)
В Таллиннский порт сегодня днем прибыл универсальный десантный корабль типа „Мистраль“ из Франции.
Французский корабль типа „Мистраль“ используется для высадки десантных войск, соединения и объединения разнородных сил. На нем одновременно могут располагаться вертолеты, десантные баржи, грузовики, танки и до 900 солдат. В эксплуатации корабль находится с 2005 года. В длину он около 200 метров, в ширину 32 метра.
Три подобных корабля состоят в вооружении ВМС Франции. Еще два у Египта. Всего в строю пять „Мистралей“.
Примечательно, что договор на покупку подобного судна был подписан между Францией и Россией в 2011 году. Контракт расторгли в 2015 году.