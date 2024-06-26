Сергей Парейко: у сборной Италии одно из слабейших поколений футболистов

Сборная Италии спаслась от поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Хорватии, забив гол на 98-й минуте матча. Итальянцы набрали 4 очка и финишировали на второй строчке в группе В, пропустив вперед только Испанию.

Итальянцы пятый раз подряд вышли в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграют со Швейцарией.

„За Италией тянется такой шлейф, что они вытаскивают матчи. У Италии сейчас одно из слабейших поколений футболистов, но при этом они умудряются путем чего-то проходить дальше. Сложная у них группа была? Сложная. Взяли свои 4 очка? Взяли. Да, они проиграли испанцам по всем статьям, нанеся один удар в створ.

У итальянцев менталитет такой, они никогда не отличались красивой игрой. На данный момент у них Николо Барелла не вытягивает центр поля, а без центра поля они не смотрятся. Нападающий Джанлука Скамакка - он вроде есть, а вроде его нет. Лучано Спаллетти сейчас тасует состав, так как не может найти оптимальный. Итальянцы буквально вползли в плей-офф. У них появляется еще один шанс, так как в 1/8 финала они попадают не на топа“, — сказал Сергей Парейко в подкасте RusDelfi.

Слушайте подкаст про промежуточные итоги группового этапа Евро-2024.

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