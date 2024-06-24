ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Италия вырвала ничью в матче с Хорватией и вышла в плей-офф

После безголевого первого тайма, Хорватия вышла вперед в начале второго тайма. На 54-й минуте Модрич не реализовал пенальти, но через минуту исправился и вывел хорватов вперед.

Матч был близок к завершению, но судья добавил 8 минут к основному времени второго тайма, которые спасли итальянцев от поражения. На 98-й минуте полузащитник „Лацио“ Маттиа Дзакканьи вбежал в штрафную, получил пас от Риккардо Калафьори и отправил мяч в дальний угол ворот.

Спустя мгновение прозвучал финальный свисток. Италия вырвала ничью и завершила групповой этап с четырьмя очками, а Хорватия набрала два очка и с большей долей вероятности отправится домой.

У Хорватии есть шансы на выход в 1/8 финала. Это случится, если команды, занявшие третьи места в группах C (Англия, Дания, Словения, Сербия) и F (Португалия, Турция, Чехия, Грузия), будут иметь худшие показатели, чем у хорватской команды.

В 1/8 финала Италия сыграет с командой Швейцарии, вышедшей из группы А со 2-го места. Матч пройдет в субботу, 29 июня.

С кем сыграют команды из группы В, которые выйдут в плей-офф?

Победители группы B Испания встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F.

Команда, занявшая второе место в группе B, встретится со Швейцарией. Если третья команда из группы B также выйдет в плей-офф, то она сыграет с победителями группы E или группы F (Португалия). В группе Е все команды (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) перед заключительным туром набрали по три очка.

Турнирная таблица:

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